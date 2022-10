Reschfloor: Als Handelspartner neu am Markt aktiv

Nach langjähriger Erfahrung in der Branche hat Andreas Reschitzegger gemeinsam mit Phillip Reschitzegger (dessen Werbeagentur „Velice Avidor“ ist fürs Marketing zuständig) im Jänner 2022 das Handelsunternehmen Reschfloor gegründet.

Andreas Reschitzegger setzt seine Jahrzehnte lange Erfahrung in der Branche nun im eigenen Unternehmen Reschfloor ein. - © Reschfloor

Neben elastischen und textilen Bodenbelägen sowie Designdielen umfasst das Sortiment auch eine breite Auswahl an Wand­elementen für den „Highend“-Bereich aus Upcyc­ling-Materialien.

Wohnen und arbeiten in einer Umgebung von natürlichen Materialien wird von der Inneneinrichtung und Architektur mehr und mehr verlangt. Die Reschfloor „High­end“-Linie umfasst Upcycling-Materialien aus der Natur – wohnen und arbeiten mit Schafschurwolle, Altholz, Büffelleder, Moosen, Pflanzen, Baumrinden. Dazu gibt es Aluminiumelemente für die besondere Architektur. Zusätzlich sind Handarbeiten aus den Manufakturen und Kunstwerke für besondere Ansprüche und Projekte erhältlich.

Das Handelsunternehmen bietet Böden und Wandelemente für unterschiedliche Wohn- und Arbeitsbereiche für private und gewerbliche Kunden nach individueller Beratung – auch vor Ort – an. Jedes Objekt verlangt strenge Qualitäts- und Normenkriterien. Es braucht daher unterschiedliche individuelle Lösungen. Firmengründer Andreas Reschitzegger betreibt nach eigenen Angaben seriöse Objektarbeit. Der Fachmann mit jahrzehntelanger Bran­chen­erfahrung berät Architekten, Ladenbauer, Inneneinrichter und Planer, bemustert diese direkt und liefert dann über ausgewählte Partner (Bodenleger, Objekteure, Raumausstatter). Diese beziehen die Ware von

Reschfloor, verlegen und verrechnen dann aber mit dem Auftraggeber. Momentan sind Objekte von zehn bis 7.000 Quadratmeter quer durch alle Segmente wie Wohnbau, Hotellerie, Gastro und Ladenbau im Realisierungsstadium. Im Hintergrund halten dazu die Reschfloor-Lieferantenpartner nach Angaben von Reschitzegger ständig über 1.000 Paletten Bodenbeläge vorrätig, damit immer eine schnelle Lieferung sichergestellt ist.

Andreas Reschitzegger ist seit 38 Jahren in der Raumausstattung tätig. Als gelernter Raumausstatter, Tapezierer und Bettwarenerzeuger widmet er sich nach der Prüfung zum Kaufmann seit 34 Jahren dem Handel von Textilien, Wohnraumbeleuchtung und Lagereinrichtung für verschiedene Unternehmen im Einzelhandel, dem Großhandel und der Industrie. Sein beruflicher Werdegang führte ihn durch viele Bereiche und Stationen des Handels. In dieser Zeit entwickelten sich internationale Partnerschaften, die nun eine gute Grundlage für die neue Selbstständigkeit sind. Viele Kunden beliefert Andreas Reschitzegger unternehmensübergreifend seit vielen Jahren. Dabei sind nach seinen Angaben Service und Zuverlässigkeit die wichtigsten Elemente in den Partnerschaften, dazu kommt noch die Auswahl und die Qualität der Produkte für die jeweiligen Einsatzbereiche.