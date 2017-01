20.12.2016

Domotex und Bau Zwei Messehighlights

Zum Jahresauftakt stehen der Fußbodenbranche mit den beiden Messen Domotex und Bau in Hannover und München zwei Pflichttermine ins Haus. Neben innovativen Produkten erwartet die Besucher auf beiden Messen ein umfangreiches Vortragsprogramm.

Fußbodentechnik zum Anfassen gibt es auf der Domotex Hannover vom 14. bis 17. Januar 2017. Rund 250.000 Besucher aus aller Welt werden zur Messe Bau vom 16. bis 21. Januar 2017 in München erwartet. - Bild: Deutsche Messe, Hannover Weitere Bilder

Vom 14. bis zum 17. Januar 2017 wird sich auf der „Domotex“ in Hannover wieder alles um die Welt der Bodenbeläge drehen. Die Leitmesse der internationalen Bodenbelagbranche bildet mit ihren Neuheiten und Trends den Auftakt für die kommende Saison. Zum Ausstellerangebot zählen neben Bodenbelägen und Teppichen auch Maschinen, Werkzeuge und Techniken für das bodenlegende Handwerk zum Anfassen.

Der Treffpunkt Handwerk in Halle 7 zeigt praxisnahe Lösungen für die Anwendungs-, Pflege- und Verlegetechnik. Das Angebot reicht von Geräten zur Bodenverlegung und -entfernung über Verlegewerkstoffe sowie Leisten und Profile bis hin zur Oberflächen- und Untergrundbehandlung. Neues und Bewährtes aus der Anwendungs- und Verlegetechnik werden zudem auf der Innovations@Domotex Area in Halle 9 kompakt und übersichtlich präsentiert. Die Sonderfläche bietet den Fachleuten eine praktische Orientierung über die Neuheiten der Branche. Was kommt? Auffällig ist das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit verbesserten Anwendungs- und Verlegetechniken, die „zeitsparend sind und aus Gesundheitssicht unbedenklich verarbeitet werden können“, sagt Norbert Berndt, Geschäftsführer Raumgestaltung Vespermann, Moringen. „Viele Produkte sind leichter zu verwenden mit Vorteilen bei der Materialstärke und verbessertem Trittschallbereich.“ Richard Kille, Geschäftsführer/IFR Institut für Fußboden und Raumausstattung Köln, und wie Berndt Mitglied in der Innovatios@Domotex-Jury, ist sich sicher: „Flexibilität, Mobilität und Modularität bei Bodenbelägen spielen eine große Rolle. Sie sind schneller, einfacher, lösungsmittelfreier, nachhaltiger und umweltbewusster in den Anwendungen. Aktuelle Systeme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung.“