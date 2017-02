05.02.2017

Die Udo-Herrmann-Kolumne Vom ersten Tag an dabei

Exklusiv in bwd stellt Udo Herrmann in seiner Kolumne ­Bausteine aus seinem "Erfolgskonzept für Handwerker" vor. Lesen Sie heute, wie Sie neuen Mitarbeitern vom ersten Tag an vermitteln, willkommen im Team zu sein.

In unseren pfiffigen Stellenbeschreibungen versprechen wir zukünftigen Mitarbeitern: "Alles liegt schon für dich bereit!" und das halten wir auch. Stellen Sie sich vor, Sie haben den ersten Arbeitstag in einem Unternehmen. Als Willkommenspaket erhalten Sie einen Satz Arbeitskleidung genau in der richtigen Größe, Arbeitsschuhe, die perfekt passen, eigene Visitenkarten, auf denen die Nummer Ihres Firmenhandys steht, das Sie ab sofort nutzen können. Wie würde sich so ein erster Tag beim neuen Arbeitgeber anfühlen? Die erste Lohnabrechnung mit allen erforderlichen Meldungen klappt reibungslos und pünktlich. Doch wie lässt sich das organisieren? Der Schlüssel hierfür heißt "Personal-Fragebogen – Selbstauskunft".

Bei der Zusage zur Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses wird dem Bewerber das Erfolgsblatt ausgehändigt, welches aus drei Seiten besteht. Darin wird der zukünftige Mitarbeiter gebeten, Fragen zu seiner Person, Vorkenntnissen, weiteren beruflichen Informationen, Flexibilität, gesundheitliche Fragen und „Sonstiges“ zu beantworten. Das Formular wurde gemeinsam mit einem Anwalt erstellt, um keine Fehler bezüglich zulässiger und unzulässiger Fragen zu machen. Einige aufschlussreiche Fragestellungen können auf freiwilliger Basis beantwortet werden. Die Frage „Rauchen Sie?“ darf nur gestellt werden, wenn diese dazu dient, den Arbeitsplatz für den neuen Mitarbeiter sicher zu gestalten. Schließlich hat der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht, die natürlich auch gegenüber Rauchern gilt.

Da auch Konfektions- und Schuhgrößen erfragt werden, können bestickte Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe in der richtigen Größe vor Antritt der Stelle bestellt und bereitgelegt werden. Das ist ein wichtiger Baustein, um sich gleich von erster Minute an als Teil des Teams zu fühlen.

Früher ist es vorgekommen, dass aufgrund fehlender Angaben keine korrekte Anmeldung bei Krankenkasse, Finanzamt etc. erfolgen konnte. Und es lange gedauert hat, bis alle Daten vorlagen. Nicht selten waren Telefonate mit den Ehepartnern oder den Müttern der Auszubildenden notwendig, um alle erforderlichen Informationen zusammenzutragen. Heute bekommen wir diese durch den konsequenten Einsatz des Personal-Fragebogens "frei Haus" geliefert. Die Fragen über Interessen wie z.B. Sportaktivitäten, Hobbys oder ehrenamtliches Engagement in Vereinen dienen dazu, einen eigenen „Steckbrief“ für den neuen Kollegen zu erstellen. Dieser wird dann Bestandteil unseres gemeinsamen Firmenhandbuches. Schnell finden Neuzugang und bestehendes Team eine Gesprächsbasis, wenn z.B. Übereinstimmung bei verschiedenen privaten Aktivitäten besteht.

Aus Unternehmersicht sind für mich die Angaben zur Flexibilität wichtig. So weiß ich vom ersten Tag an, ob Bereitschaft zur Wochenendarbeit oder zu Überstunden besteht, falls ein zugesicherter Kundentermin eingehalten werden muss. Grundsätzlich bei jedem Teammitglied angewendet spart dieses Erfolgsblatt zeitraubende Rückfragen und schafft bei dem/der neuen Mitarbeiter/Mitarbei­terin vom ersten Tag an einen positiven Eindruck.

