Branche | Ausgabe 12/2016

Die Udo-Herrmann-Kolumne: Der Parkettprofi und roomy-Gewinner gewährt Einblicke in seine Erfolgsstrategie

Mut zum Meckern machen

Exklusiv in boden wand decke stellt Udo Herrmann in seiner Kolumne Bausteine aus seinem „Erfolgs­konzept für Handwerker“ vor. Erfahren Sie diesmal, wie Sie Lamentieren und nerviges Meckern Ihrer Mitarbeiter konstruktiv nutzen können.

Bild: Privat

Heute ist wieder so ein Tag zum Haare raufen. Nach dem fünften Gespräch ist die Stimmung von unserem Werkstattleiter im Keller. Nur Gemecker von den Facharbeitern und unnötige Anrufe von den Verlegekolonnen auf der Baustelle. „Wo sind die ganzen Beschläge für das heute eingeplante Möbel?“, fragt der Schreinergeselle und sucht weiter in einem Stapel von ungeordneten Kartons. „Die Wand ist hier so krumm“, lamentiert der Parkettleger am Telefon. „Wie sollen wir jetzt die Sockel sauber montieren?“ Vor wenigen Jahren war meine Führungskraft von diesen Fragen so genervt, dass er das Unternehmen verlassen wollte. In einem persönlichen Gespräch brach es dann aus ihm heraus: „Meine Güte, manchmal fühle ich mich wie im Irrenhaus. Die haben doch alle den Beruf gelernt und verfügen über genügend Erfahrung!“ Um eine Verbesserung für seine Situation im Arbeitsalltag herbeizuführen, haben wir an einer Lösung gefeilt, die wir dann als verbindliche Regel an alle Mitarbeiter ausgegeben haben. Dies hat nach einer kurzen Umstellungsphase zu einer wesentlichen Verbesserung geführt.

Regel Nr. 1: Du darfst über alles hier meckern, wenn Du zur Beseitigung des Grundes einen Verbesserungsvorschlag machst.

Regel Nr. 2: Du darfst jederzeit anrufen und etwas fragen, wenn Du für das aufgetretene Problem realisierbare Lösungen vorschlägst.