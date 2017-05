29.04.2017

Die Udo-Herrmann-Kolumne Klicken, anschauen, kaufen

Exklusiv in bwd stellt Parkettleger Udo Herrmann ­Bausteine aus seinem „Erfolgskonzept für Handwerker“ vor.Diesmal geht es um die große Wirkung kleiner Imagefilme, die Sie mit ein ­wenig Geschick selbst erstellen können.

Ich habe die tollen Holzböden in ihrem Film gesehen, deshalb sind wir zu Ihnen gekommen!“ Potentielle Kunden erreichen wir inzwischen auch durch unsere Videos, die direkt von der Startseite unserer Webseite abrufbar sind. Weitere Clips z.B. von der Einrichtung eines Wohnhauses mit dem Titel „ein Neubau wird zum Wohlfühlhaus“ oder die Dokumentation von der Anfertigung eines Gesellenstückes in unserer Werkstatt finden sich im firmeneigenen YouTube-Kanal. Der Link hierfür ist ebenfalls leicht von der Startseite der Homepage zu erreichen. Suchmaschinen im Internet bevorzugen Seiten, auf denen Videos abgespielt werden können, damit helfen sie auch einer Handwerkerseite, besser gefunden zu werden. Mittlerweile werden von uns drei verschiedene Clips mit einer Spieldauer von je ca. 30 Sekunden im regionalen Fernsehsender ausgestrahlt.

Aktuelle Statistiken belegen: Derzeit schauen sich 79 % aller Handybenutzer mindestens einmal am Tag ein Video auf ihrem Gerät an. 81 % aller Besucher von Webseiten mit Videoinhalten treffen eine kaufrelevante Entscheidung beim Anschauen der Filme. Ich finde, es gibt kein besseres Medium, um in kürzester Zeit Interesse und Emotionen beim potentiellen Kunden zu wecken. Jugendliche nutzen das Medium Video ganz selbstverständlich zur Beschaffung von Informationen oder zur Unterhaltung. Mein 15-jähriger Sohn besorgt sich mit seinem Smartphone Bedienungsanleitungen aller Art über die verschiedenen Videokanäle im Netz. Gemeinsam mit Freunden und Schulkameraden wird nach interessanten Firmen für eine Praktikumsstelle oder die spätere Ausbildung gesucht. Die Unternehmensdarstellung in dieser modernen Form ist deshalb schon längst zu einem unentbehrlichen Werkzeug bei der Rekrutierung von jungen Talenten geworden. Höchste Zeit für das Handwerk, in Facebook & Co mit Videoclips präsent zu sein.

Bei unserer ersten Produktion des Imagefilms wusste ich gar nicht, wie ich das am besten anpacken soll. Was sind die ersten Schritte? Welche Bilder, welche Texte, welche Musik zu welcher Einblendung? Deshalb habe ich ein Storyboard für Filmclips entwickelt, auf dem schnell eine Struktur skizziert werden kann, die dann als Drehbuch für den Handwerkerfilm dient.

Schon bei der Auftragserteilung fragen wir unsere Kunden, ob wir nach Fertigstellung des Wohnhauses mit der Kamera kommen dürfen. Als Belohnung geben wir dafür einen kleinen Preisnachlass oder erledigen eine kostenfreie Zusatzleistung. Die erteilte Genehmigung lassen wir uns dann direkt mit Unterschrift bestätigen, um später keinen Ärger wegen Verletzung von Urheber- oder Persönlichkeitsrechten zu bekommen. Das Erfolgsblatt 372 „Erlaubnis Kundenreferenz“ haben wir immer griffbereit, sobald ein Gespräch zur Auftragsvergabe ansteht. „Wenn Sie hier und jetzt einem Drehtermin zustimmen, erhalten Sie 2 % Skonto!“ Geben und Nehmen bei der Preisverhandlung – für beide Seiten eine faire Sache! Mit dieser Strategie gelingt es uns, an gutes Bild- und Filmmaterial von unseren Arbeiten zu kommen, mit dem wir dann viele Menschen erreichen und begeistern können.

Für heute grüßt Sie herzlich

Udo Herrmann