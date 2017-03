28.02.2017

Dachzeile Das Handy als Handwerkszeug

Exklusiv in bwd stellt Udo Herrmann in seiner Kolumne ­Bausteine aus seinem "Erfolgskonzept für Handwerker" vor. Heute erfahren Sie, wie "Diensthandys" und klare Kommunikationsregeln Ihr Team auf der Baustelle weiterbringen.

Udo Herrmann.

Diese Regiestunden zahle ich Ihnen nicht! Ihre Mitarbeiter ­haben in der Zeit, die sie mir nun berechnen wollen, ständig telefoniert!“ Die Nutzung von Smartphones während der ­Arbeit im Handwerksbetrieb führt immer wieder zu Diskussionen mit Kunden. Da der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die „volle ­Aufmerksamkeit“ bei der Erfüllung der vertraglichen Arbeitsleistung schuldet, kann der Chef die Nutzung privater Handys während der Arbeitszeit untersagen. Aber ist ein Handyverbot generell ­sinnvoll?

Bei uns im Betrieb kam es wiederholt zu Diskussionen, da die Mitarbeiter ihr privates Handy immer häufiger für betriebliche Zwecke einsetzten, ohne dafür eine Kostenerstattung vom Unternehmen zu bekommen. Höchste Zeit, um klare Regeln mit dem Team zu vereinbaren, wie das Handy im Arbeitsalltag eingesetzt werden soll. Schnell haben wir gemerkt, dass es äußerst schwierig ist, Vorschriften zu machen, wenn die Mitarbeiter ihr privates Handy für die betriebliche Kommunikation einsetzen. Deshalb haben wir nun Betriebshandys angeschafft, die während der Pausenzeiten und außerhalb der Arbeitszeit auch privat genutzt werden dürfen. Gleichzeitig haben wir für die Nutzung von privaten Mobiltelefonen/Smartphones während der Arbeitszeit ein Verbot ausgesprochen. Sowohl die Vereinbarung zur dienstlichen Nutzung des Betriebshandys als auch das Verbot der Nutzung des Privathandys haben wir schriftlich gemacht und von jedem einzelnen Mitarbeiter unterschreiben lassen. Unser Firmenhandbuch haben wir durch das Blatt „firmeneigene Handys – Zweck und Regeln“ ergänzt. Unter Verbesserung der Kommunikation innerhalb des ganzen Teams findet man dort z.B. folgende Punkte:

sofortige Information der Geschäftsleitung bei fehlerhaftem Material, Unfällen oder Beschädigung von Kundeneigentum,

Fotos machen bei Fertigstellung von Bodenflächen inkl. Absperrung der Flächen als Nachweis bei anschließenden Beschädigungen, z.B. durch nachfolgende Gewerke,

gemeinsames Lösen von komplexen Aufgaben anhand von Fotos in der WhatsApp-Gruppe.

In unserer WhatsApp-Gruppe „Team“ sind alle Kollegen untereinander vernetzt. Ein perfektes Werkzeug zur Kommunikation zwischen Büro und Baustelle. Hier werden unter anderem Termine abgestimmt, Meldungen über den Baustellenfortschritt eingestellt sowie Fotos von Transportschäden weitergereicht. Unter dem Punkt Kundenkommunikation haben wir unter anderem festgelegt, dass Kunden bei Verspätungen oder besonderen Ereignissen auf der Baustelle umgehend informiert werden. Bei der Kommunikation mit Lieferanten gibt es ebenfalls Verbesserungen. So nutzen wir beispielsweise die Möglichkeit von Baustellenberatungen, bei denen wir Lifevideos direkt in Echtzeit zu dem Anwendungstechniker des Herstellers senden. Wo früher der Chef in seiner Arbeit unterbrochen wurde, erhält jetzt der Verleger auf der Baustelle wertvolle Hilfestellung aus erster Hand.

Durch sinnvolle Regeln gelingt es uns so, das Handy zu einem gewinnbringenden Werkzeug im Handwerksunternehmen zu ­machen.

Für heute grüßt Sie herzlich

Udo Herrmann