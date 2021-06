02.06.2021

BVPF: Neuer Termin für Deutschen Sachverständigentag steht

Der Deutsche Sachverständigentag soll am 27. und 28. Oktober in Köln als Präsenzveranstaltung stattfinden.

Der Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik (BVPF) hat den Deutschen Sachverständigentag aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mehrfach verschoben. Nun steht der Termin für eine Präsenzveranstaltung im Herbst. Das Treffen der Fußbodenexperten findet am 27. und 28. Oktober in Köln statt. Veranstaltungsort ist das Hotel Marriott. Details zum Programm will der BVPF in Kürze bekanntgeben.