25.02.2021

ZGV: Corona-Brandbrief an die Politik

Der Mittelstandsverbund (ZGV) appelliert in einem offenen Brief an die Politiker, die Wiederöffnung lokaler Geschäfte ab dem 8. März 2021 zuzulassen.

Mitglieder im ZGV - © ZGV

Wir veröffentlichen den offenen Brief des ZGV, zu dem aus unserer Branche unter anderem die Verbundgruppen Decor-Union, Holz Ring, Holz Land, MZE, MEG, VFG und Wotex gehören, nachstehend im Wortlaut:

• Bundeskanzlerin Angela Merkel

• Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten

• Damen und Herren Abgeordneten des Deutschen Bundestages

OFFENER BRIEF

23. Februar 2021

der Verbundgruppen und ihrer 230.000 angeschlossenen

mittelständischen Unternehmen

Verehrte Frau Bundeskanzlerin,

sehr geehrte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten,

hochgeschätzte Entscheidungsträger im Deutschen Bundestag,

die in Genossenschaften und anderen Verbünden des Mittelstandes

organisierten Unternehmen aus mehr als 45 Branchen des Handels, des

Handwerks und der Dienstleistungsbranche mit ihren rund 2,5 Millionen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 400.000 Auszubildenden

appellieren an Sie, die Wiederöffnung der lokalen Geschäfte ab dem 8. März

2021 zuzulassen.

Die aktuelle Situation im geschlossenen Non-Food-Einzelhandel droht sich

zu einem volkswirtschaftlichen Fiasko zu verschärfen. Es geht in den

Betrieben längst nicht mehr nur um den wachsenden Liquiditätsengpass und

die zunehmende Verschuldung. Vielmehr erwarten wir auch verheerende

soziale Auswirkungen durch den in seiner Reichweite und Geschwindigkeit

nie gekannten Verlust von Geschäften in unseren Dörfern und Städten. Die

von allen politischen Parteien regelmäßig herausgehobene Bedeutung von

Geschäften und mittelständischen Unternehmern für die Vitalität unserer

Regionen, gerade auch im ländlichen Raum, darf gerade in einer Krise kein

Lippenbekenntnis sein.

Ein „Weiter so“ mit dem Lockdown unter Inkaufnahme von wirtschaftlichem

Stilltand und Existenzkrisen, von Mangel an sozialen Bindungen und

kulturellen Möglichkeiten darf die Politik nicht zulassen. Die Folgen sind

unabsehbar. Das, was ein langwieriger Lockdown vernichtet, ist weit mehr

als ein „Virus-Kollateralschaden“.

Stichworte wie Leerstandsquoten, Immobilienwerte und Beschäftigungsverluste

müssen aufschrecken. Jedes Jahr läuft rund ein Fünftel aller

gewerblichen Mietverträge aus. Diese werden derzeit oft entweder nicht

erneuert, was zu Leerstand führt, oder zu niedrigeren Mieten

abgeschlossen, was zu Abschreibungen auf Vermögenswerte und

Investitionen führt. Auch mit zigtausend Entlassungen ist zu rechnen, wenn

die Sperrung länger andauert.

Dies ist umso tragischer, als mittelständische Handels-, Handwerks- und

Dienstleistungsunternehmen in vielen Gemeinden auch die wichtigsten

lokalen Arbeitgeber sind.

Wie sich nun immer deutlicher zeigt, ist die Ladenschließung keine

zielführende Maßnahme gegen die Pandemie. Diese ernüchternde

Erkenntnis ist umso bedrückender, als bereits heute absehbar ist, dass es

ein noch größerer Teil mittelständischer Unternehmen nicht bis zur Ziellinie

schaffen wird, wenn die Geschäfte nicht spätestens am 8. März wieder

geöffnet werden.

Umfragen in allen Branchen haben bestätigt, dass strengste

Hygienebedingungen eingehalten werden können und Gesundheitsschutz

erste Priorität hat. Da empirisch belegt ist, dass von Ladenflächen, auf

denen die Regeln eingehalten werden, keine signifikante Gefahr ausgeht,

ist es deshalb nicht verhältnismäßig, den Lockdown länger bestehen zu

lassen. Dies gilt umso mehr, als die Unternehmen die nationale

Teststrategie entschlossen mittragen und deren Umsetzung aktiv

unterstützen. Mit flächendeckendem Einsatz von Antigen-Schnelltests und

systematischer digitaler Nachverfolgung des Infektionsgeschehens sollten

wir in Kombination mit beschleunigtem Impf-Tempo den Quantensprung in

die Beherrschbarkeit der Pandemie miteinander schaffen. Ausrotten werden

wir das Virus nicht können. Gerade deshalb ist die Perfektionierung des

Managements im Umgang mit der Krise und eines „Lebens mit dem Virus“

unsere Chance.

Kurz gesagt, die Notwendigkeit, Geschäfte wieder zu eröffnen, ist sehr groß.

Die Unzufriedenheit in den Städten und Gemeinden unseres Landes wächst

kontinuierlich. Und mit ihr drohen zunehmend weltweite Verwerfungen, die

oft aus dem Auge verloren werden. Während die Politik einerseits

Unternehmen gesetzlich in die Pflicht nimmt, um Lieferketten-Standards zu

gewährleisten, vernichten staatlich angeordnete Lockdowns gleichzeitig

massenhaft Arbeitsplätze und Existenzen gerade in den Herstellerländern,

in denen Kurzarbeitergeld ein Fremdwort ist. Auch die Debatte über

Nachhaltigkeit und Klimaschutz nimmt angesichts der Massen an

unverkäuflicher Saisonware in den Geschäften und dem traurigen Blick auf

eine solche Ressourcenverschwendung skurrile Züge an.

Wir wünschen Ihnen viel Weisheit bei den schwierigen Überlegungen, die

Sie anstellen müssen und hoffen, dass Sie unsere wichtigen Hinweise bei

Ihrer Entscheidung über die Maßnahmen ab dem 8. März 2021

berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Eckhard Schwarzer

Präsident

Dr. Ludwig Veltmann

Hauptgeschäftsführer