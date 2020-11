25.11.2020

Worauf bei erdberührten Fußbodenkonstruktionen zu achten ist

Parkett- und Bodenleger sollten erdberührte Fußbodenkonstruktionen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vor allem, wenn sie, wie so oft, die Rolle des Planers einnehmen, müssen bodenlegende Handwerker wissen, worauf sie sich einlassen.

Bei den meisten Altbauten sind die Abdichtungen nicht gegen drückendes Wasser ausgelegt. - © Wolfram Steinhäuser Weitere Bilder

In vielen Regionen Europas steigt im Zuge des Klimawandels der Grundwasserspiegel an und die Hochwassersituation ist insgesamt unberechenbarer geworden. Gleichzeitig erweisen sich Bauwerksabdichtungen mit ca. 12 Prozent aller an Bauwerken festgestellten Mängel als besonders schadensträchtig. Vor allem Feuchteschäden an erdberührten Bauteilen schlagen in der Regel mit großen Schadenssummen zu Buche und verursachen die mannigfaltigsten Schadensbilder.

Untergrund – konstruktiver Aufbau

Restbaufeuchte des Untergrundes

Wassereinwirkungsklassen (Wx-E)

Rissklassen (Rx-E)

Raumnutzungsklassen (RNx-E)

Bodenbläge/Parkett:

W1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser W1.1-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden

Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden W1.2-E: Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung

Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung W2-E: Drückendes Wasser

Drückendes Wasser W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser kleiner gleich 3m Eintauchtiefe

Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser kleiner gleich 3m Eintauchtiefe W2.2-E: Hohe Einwirkung von drückendem Wasser größer 3m Eintauchtiefe

Drückend oder nicht drückend

Die Wahl der einzusetzenden Abdichtungsart ist im Wesentlichen abhängig von der Angriffsart des Wassers, von der Nutzung des Bauwerks, der Bodenart, der Geländeform und des Bemessungswasserstandes am jeweiligen Gebäudestandort. Die Festlegung der Abdichtungsart bei erdberührten Fußbodenkonstruktionen sollte ein Planer/Architekt treffen, der die genannten Bedingungen unbedingt beachten muss. Für die Planung einer Abdichtung bei erdberührten Fußbodenkonstruktionen ist es erforderlich, den Grundwasserspiegel zu kennen, da eine Kellersohle unter dem Grundwasserspiegel anders abgedichtet werden muss – nämlich gegen drückendes Wasser – als eine, die nicht im Grundwasser steht.

Entscheidend für die Planung ist jedoch der sogenannte Bemessungswasserstand. Der Bemessungswasserstand ist der höchste aufgrund langjähriger Beobachtungen bekannte Grundwasserstand zuzüglich eines Sicherheitszuschlages von 30 cm. Liegt der Bemessungswasserstand höher als 30 cm unterhalb der Unterkante Bodenplatte, muss gegen drückendes Wasser abgedichtet werden. Liegt der Bemessungswasserstand niedriger als 30 cm unterhalb der Unterkante Bodenplatte, ist gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser abzudichten. Der Bemessungswasserstand kann bei den örtlichen Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfragt werden.

die Grundwassersituation, das heißt Baugrund- und Grundwasserverhältnisse werden nicht erkundet und bleiben unberücksichtigt,

verbindliche Genehmigungsverfahren werden schlichtweg außer Acht gelassen,

Abdichtungen und Dränanlagen werden falsch oder gar nicht geplant,

technische Notwendigkeiten werden aus Kostengründen ignoriert.

nicht fachgerecht abgedichtete Bodenplatten und erdberührte Wände,

falsche Fugenabdichtungen,

falsche Ausbildung von Durchdringungen,

nicht fachgerecht ausgebildete Abdichtungsanschlüsse.

Bei alten erdberührten Fußbodenkonstruktionen sind in aller Regel die Abdichtungen gegen Feuchte aus dem angrenzenden Erdreich defekt oder nicht vorhanden. Um hier eine Dauertrockenheit für die Ausführung der Parkett- und Bodenbelagsarbeiten besonders im Altbau zu erzielen, wird in aller Regel wie folgt vorgegangen:

Der richtige Einsatz von Sperrgrundierungen

Voraussetzung für die Absperrung eines feuchtigkeitsunempfindlichen und frostfreien Untergrundes mit einer geeigneten dampfbremsenden Sperrgrundierung ist die Wassereinwirkungsklasse W1-E – Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser.

Für die Wassereinwirkungsklasse W2-E – drückendes Wasser – sind zwingend geeignete Abdichtungen nach den Angaben der Abdichtungshersteller in die Fußbodenkonstruktion einzubauen. Welche Wassereinwirkungsklasse vorliegt, muss im Vorfeld der Planer klären und dem Bodenleger die Freigabe für den Einsatz der jeweiligen Sperrgrundierung erteilen. Laut OLG Düsseldorf muss der Architekt vor Beginn der Bauarbeiten Bodenuntersuchungen vornehmen, um sich Klarheit über die Grundwasserverhältnisse zu verschaffen, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit Problemen zu rechnen ist. Die Grundwasserverhältnisse können aber auch bei den örtlichen Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfragt werden.

Der Sd-Wert spielt eine entscheidende Rolle

Bei der Feuchteabsperrung im Falle der Wassereinwirkungsklasse W1-E – Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser- spielt der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) die entscheidende Rolle. Der Sd-Wert der einzusetzenden Sperrgrundierung muss höher sein als die Summe der Sd-Werte aus den Verlegewerkstoffen und dem Oberbelag. Das bedeutet, Oberbeläge mit einem hohen Sd-Wert erfordern auch Absperrungen mit einem hohen Sd-Wert. Epoxidharzgrundierungen haben beispielsweise in der Regel einen Sd-Wert von ca. 65. Wird auf die Epoxidharzgrundierung 2 mm dick gespachtelt und ein 2 mm dicker PVC-Belag geklebt, beträgt die Summe aus den Sd-Werten Spachtelung plus Kleber plus PVC-Belag gleich 42. Somit wird bei der Wassereinwirkungsklasse W1-E – Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser - kein Feuchteschaden am PVC-Belag und den Verlegewerkstoffen entstehen.

Die „Dampfbremse“ Sperrgrundierung sorgt dafür, dass der Wasserdampf nicht schneller und intensiver auf die Verlegewerkstoffe und die Bodenbeläge einströmt, als er durch die Verlegewerkstoffe und die Bodenbeläge hindurch diffundieren kann. Unter dieser Prämisse werden Feuchteschäden an der Fußbodenkonstruktion vermieden. Bei der Sd-Wert-Planung muss unbedingt der Verlegewerkstoffhersteller einbezogen werden. Er muss sagen, wie groß der Sd-Wert seiner Absperrgrundierungen ist. Außerdem werden im BEB-Merkblatt „Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtungen unter Estrichen“ Planungsbeispiele eingehend erläutert.

hoher Diffusions-Koeffizient

kapillarbrechend

alkalibeständig

Verarbeitung in zwei Arbeitsgängen über Kreuz

Bei schwimmenden Zementestrichen auf erdberührten Betonuntergründen ist das in der Regel nicht möglich. Bei einer permanenten Durchfeuchtung der Dämmung im schwimmenden Estrich wird der Dämmstoff zusammengedrückt und nachsacken und in seiner Dämmwirkung beeinträchtigt. Im Extremfall kann es zu Geruchsbelästigungen sowie Schimmelpilzbildung durch die ständige Durchfeuchtung der Dämmmaterialen kommen.

Zu den Prüf und Hinweispflichten der Bodenleger bei erdberührten Fußbodenkonstruktionen wird im Kommentar zur DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten folgendes ausgeführt: „Der Auftragnehmer für die Bodenbelagsarbeiten ist nicht verpflichte t zu prüfen, ob die Wände und andere Bauteile genügend trocken sind und ob der Unterboden durch Feuchtegefahr von außen oder durch Restfeuchte aus den Betondecken durch Dampfdruckgefälle in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Es obliegt ihm lediglich die Feuchteprüfung des Untergrundes, der zur Aufnahme des Bodenbelages dient. Allerdings muss der Auftragnehmer im Falle vorhandener, erdreichberührte Fußbodenkonstruktionen (nicht unterkellerte Räume) den Auftraggeber befragen, ob und inwieweit ordnungsgemäße bzw. normgerechte Abdichtungsmaßnahmen geplant oder ausgeführt wurden. Das Ergebnis der Befragung sollte schriftlich bestätigt werden. Darüber hinaus ist der Auftragnehmer für Bodenbelagsarbeiten in solchen Fällen von anderen Prüf- und Sorgfaltspflichten freigestellt, also zu keinen weiteren Maßnahmen verpflichtet.“

Weiterhin heißt es hier:

„Die Prüfung der Restfeuchte der Deckenkonstruktion (u. a. der Rohbetondecke, der Betonbodenplatte) ist keine Prüfpflicht der Bodenbelagsarbeiten. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden und daraus resultierenden Mängeln an den Bodenbelägen, Sockelleisten, Spachtelmassen u. ä. durch Feuchte aus dem Untergrund sind zwischen allen beteiligten Parteien abzustimmen.“

Der Feuchtegehalt von Betonbodenplatten kann nur nach der Darr-Methode ermittelt werden. Diese Prüfung ist keine handwerksübliche Prüfung und kann nur von Sachverständigen ausgeführt werden, also nicht vom Parkett- oder Bodenleger.

Wolfram Steinhäuser