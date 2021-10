08.10.2021

FN Neuhofer: Wohnhaus für Mitarbeiter fertiggestellt

Neben einem Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen für die Mitarbeiter investierte FN Neuhofer vor kurzem in eine zusätzliche Lagehalle sowie in eine neue Hobelanlage für die Massivholzfertigung.

In der Nähe des Firmenstandorts von FN Neuhofer im österreichischen Zell am Moos ist ein Mehrfamilienhaus mit dreizehn Mietwohnungen für Mitarbeiter entstanden. - © FN Neuhofer

In unmittelbarer Nähe des Firmengeländes von FN Neuhofer im österreichischen Zell am Moos ist ein Mehrfamilien-Wohnhaus mit dreizehn Mietwohnungen entstanden. Dieses bietet seit August insbesondere Mitarbeitern attraktive Wohnungen mit Blick ins Grüne. Die gesamte Wohnfläche des Objektes beträgt 1.075 m².

Das anhaltende Wachstum des Profilspezialisten und die damit einhergehenden Neueinstellungen von Mitarbeitern, sind mit ein Grund für diese Investition. „Wir freuen uns sehr, dass wir nur wenige Minuten von unserem Firmenstandort entfernt die Möglichkeit haben, Wohnraum in der Nähe bieten zu können“ sagt Eigentümer Franz Neuhofer. Der Firmenchef hat darüber hinaus in eine zusätzliche Lagerhalle sowie in eine neue Hobelanlage (P 3000 Weinig) für die Massivholzfertigung investiert.