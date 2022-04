12.04.2022

Windmöller sammelte über 15.000 Euro Spenden

Das ostwestfälische Familienunternehmen Windmöller hat über 15.000 Euro an Spenden für ukrainische Flüchtlinge gesammelt, die sich derzeit in Polen aufhalten.

Familie und Freunde packten mit an: Neun Paletten an Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Schulsachen wurden am Freitag, den 8. April nach Polen gebracht. - © Windmöller/wineo

Über ein Tochterunternehmen in Polen konnte unter anderem der direkte Kontakt zu Flüchtlingsunterkünften hergestellt werden, um direkt dort Hilfe zu leisten, wo sie am dringlichsten ist. Es ging in erster Linie um die Unterstützung von Müttern mit ihren Kindern, die derzeit u.a. in Turnhallen untergebracht sind und nahezu alles in ihrer Heimat zurücklassen mussten.

„Ich freue mich riesig über die stolze Spendensumme von mehr als 15.000 €. Mein Dank gilt jeder einzelnen Spende unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Geschäftspartner und unserer Freunde sowie allen helfenden Händen, die im Hintergrund mitgewirkt haben. Mit dieser stolzen Spendensumme konnten wir eine lange Liste an Lebensmitteln, Hygieneartikel und Schulsachen in einem hiesigen Großmarkt besorgen“, sagt Annika Windmöller, Gesellschafterin und Leitung der Unternehmenskommunikation der Windmöller Unternehmensgruppe. Dank der Unterstützung von Jan Windmöller, Spedition Kerkhoff, wurde die Ware am Freitag, den 8.4.2022 nach Polen gebracht.