19.10.2020

Windmöller investiert in die Zukunft

Windmöller will mehr als 20 Millionen Euro in die Kernbereiche Forschung & Entwicklung, Kapazitätsausbau und Digitalisierung investieren.

Der Ausbau regenerativer Energien durch Photovoltaik, E-Mobilität, Umstellung von Gas auf Strom sowie die konsequente Forschung & Entwicklung alternativer, nachwachsender Rohstoffe zur Produktion des Hochleistungsverbundwerkstoffes „ecuran“ sind nach eigenen Angaben nur einige Themen, in die das Familienunternehmen Windmöller investiert. So soll Anfang 2022 auch ein neues ERP System den Weg in die digitale Zukunft von Windmöller ebnen.