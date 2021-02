25.02.2021

Wieder Präsenzunterricht an der Bayerischen BauAkademie

Nach fast neun Wochen Lockdown und Online Unterrichtseinheiten findet seit dem 22.02.2021 wieder Präsenzunterricht an der Bayerischen BauAkademie in Feuchtwangen statt.

Möglich sei das unter Einhaltung hoher Hygienestandards und verbindlich vorgegebener Hygieneregeln. „Es freut uns außerordentlich, dass wir unseren Unternehmen und den Teilnehmenden aufgrund der aktuellen Infektionslage im Landkreis wieder ausgewählte Kurse in Präsenzform anbieten können“, so Gabriela Gottwald, Geschäftsführerin der Bayerischen BauAkademie. Derzeit werde der Kursbetrieb in Teilbereichen langsam und vorsichtig wieder hochgefahren.

„Wenn die Inzidenzzahlen weiterhin so stabil bleiben und dementsprechend die behördlichen Anordnungen es zulassen, planen wir derzeit mit einem weiteren Hochfahren des Kursbetriebs ab dem 08. März“, schätzt Gottwald und ergänzt: „Mit unserem Hygienekonzept können wir dabei ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz für alle Beteiligten schaffen.“

Für die im Januar und Februar ausgefallenen Präsenzkurse wurden parallel durch die Fachabteilungen neue Termine festgelegt, die bereits auf der Webseite veröffentlicht sind. Alle aktuellen Informationen rund um Öffnungsmodalitäten, Hygienerichtlinien und Termine finden Interessierte tagesaktuell auf der Webseite der Bayerischen BauAkademie.