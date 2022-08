05.08.2022

Weinig trauert um Wolfgang Wilmsen

Die Weinig Gruppe gibt bekannt, dass Herr Wolfgang Wilmsen im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Wilmsen war von 1982 bis 2003 Vorstandsvorsitzender von Weinig.

"Für diejenigen, die Herrn Wilmsen noch persönlich im Unternehmen kennenlernen durften, war die Begegnung mit ihm immer eine beeindruckende Erfahrung. Für die jüngere Generation wiederum ist sein Name in den Werkshallen, den Büros und auch in vielen Niederlassungen noch immer präsent, sein Wirken bleibt unvergessen", so die Weinig Ag im Nachruf von Wolfgang Wilmsen. Zusammen mit den Gesellschaftern Bertold Weinig und Georg Demuth entwickelte er die Firma Weinig zu einem weltweit agierenden Unternehmen.

„Mit seiner menschlichen Nähe zu Mitarbeitern und Kunden hat Wolfgang Wilmsen unsere Unternehmenskultur nachhaltig geprägt. Er hat mit seinem Selbstbewusstsein und seiner unternehmerischen Weitsicht Weinig zu bis dahin ungeahnten Erfolgen geführt und zu einer Weltmarke gemacht. Dabei hat er immer seine Bodenständigkeit bewahrt. Es war mir ein Privileg, über viele Jahre hinweg seinen unternehmerischen Weg zu begleiten und sein 'Sparringspartner' zu sein. Sein Erbe wirkt im Unternehmen fort. Unsere Gedanken sind besonders in diesen Tagen bei seiner Frau Karin und seiner Familie”, so der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Thomas Bach.