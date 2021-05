27.05.2021

Wego/Vti: Veränderung in der Geschäftsführung

Andreas Krebs und Jessica Schwarz verlassen die Wego Systembaustoffe GmbH. Ronald Hoozemans wird Alleingeschäftsführer.

Ronald Hoozemans, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Wego/Vti. - © Wego/Vti

Andreas Krebs verlässt die Geschäftsführung der Wego Systembaustoffe GmbH. Er war seit Mai 2020 als Geschäftsführer Vertrieb und Marketing für den Systembaustoff-Fachhandel tätig. Auch Jessica Schwarz, Geschäftsführerin Finanzen, HR und IT, wird das Unternehmen zum 30. Juni verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Die Vertriebs- und Bereichsleitungen Finanzen und Controlling, Personal sowie IT berichten zukünftig an den Vorsitzenden der Geschäftsführung Ronald Hoozemans, der die Geschäfte von Wego/Vti fortan allein leiten wird. Mit dieser Fokussierung in der Geschäftsführung bringt das Unternehmen die organisatorische Struktur in Einklang mit den Modellen der europäischen SIG Schwestergesellschaften.