22.08.2022

Wego: Personelle Verstärkung für die Bodensparte

Vom 1. Januar 2023 an verstärkt sich die Wego Systembaustoffe GmbH mit Martina Kohout als Category Managerin Bodensysteme.

Martina Kohout verstärkt Wego ab 2023 als Category Managerin Bodensysteme. - © Wego

Martina Kohout hat Architektur studiert und eine betriebswirtschaftliche Zusatzausbildung absolviert. Ihre Berufslaufbahn startete sie in einem Architekturbüro, 2008 wechselte sie zu einem globalen Baustoffhersteller. Zunächst in der technischen Beratung für Trockenbau und Bodensysteme aktiv, wechselte sie innerhalb des Unternehmens ins Produktmanagement Bodensysteme. 2015 übernahm sie die Position als Leiterin Markt- und Innovationsmanagement Boden. „Mit Martina Kohout steht unserem Segment Boden in Deutschland wieder eine ebenso marktstarke wie fachlich versierte Managerin voran“, so Alfons Horn, Vorsitzender der Wego -Geschäftsführung. „Sie wird unsere nationale Präsenz in diesem Bereich gemeinsam mit unseren Spezialisten entschieden vorantreiben.“