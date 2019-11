31.10.2019

WeGo FloorTec wird zu Kingspan Access Floors

Das Unternehmen WeGo FloorTec GmbH heißt künftig Kingspan Access Floors GmbH. Die Änderung des Firmennamens wurde zum 21. Oktober aktiv, heißt es in einer Mitteilung.

Alle bestehenden Verpflichtungen und Verträge würden von der Kingspan Access Floors übernommen, heißt es in dem Schreiben weiter. Auch die persönlichen Ansprechpartner bleiben unverändert, ebenso Firmendaten wie Adresse, Bankverbindung, Steuernummer etc. Lediglich die E-Mail-Adressen sollen in den kommenden Wochen nach und nach umgestellt werden.