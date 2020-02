18.06.2018

Was ist ein Verbundestrich?

Verbundestriche kommen in der Regel immer dann zum Einsatz, wenn der Boden hohe mechanische Belastungen aushalten muss. Sie werden direkt mit dem Untergrund verbunden. Bietet dieser jedoch nicht genügend Haftung, kann dies zu Rissen führen.

Für stark belastete Industrieböden werden Produkte wie hier "Ardex A 60" als Verbundestrich ­eingebracht. - © Ardex Weitere Bilder

Verbundestriche kommen immer dann zum Einsatz, wenn vom Planer oder Bauherrn für den Boden hohe mechanische Belastungen vorgesehen und die Anforderungen an die Wärmedämmung oder auch die Schallisolierung vergleichsweise gering sind. Im Wohnungsbau werden Verbundestriche zum Beispiel häufig in Kellern oder Garagen verlegt. Im gewerblichen Bereich findet man Verbundestriche in stark belasteten Bereichen, in denen beispielsweise Fahrverkehr, etwa mit Transportgeräten, vorgesehen ist.

Verbundestriche sind sehr eng und kraftschlüssig mit dem Untergrund verbunden, weshalb sie mit Druck- oder Zugspannungen sowie Rissen auf Verformungskräfte oder Belastungen reagieren können, wobei im Untergrund auftretende Risse sich auch im darüber liegenden Verbundestrich fortsetzen können.

Bietet der Untergrund genügend Haftung?

Sehr wichtig für die Qualität einer Verbundestrichkonstruktion ist die Untergrundoberfläche. Ist die Oberfläche eines tragenden Untergrundes nicht derart beschaffen, dass sie dem Verbundestrich eine ausreichende Haftungsmöglichkeit bietet, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, um einen ausreichenden Haftverbund herzustellen oder ihn zu verbessern. Das geschieht durch eine entsprechende professionelle Aufrauung der Oberfläche oder gegebenenfalls auch durch eine Haftbrücke - auch wenn eine Haftbrücke zwischen Rohdecke und Verbundestrich laut DIN 18560, Teil 3 nicht vorgesehen ist.

Sind größere Unebenheiten im Untergrund vorhanden, kann eine weitere Ausgleichsestrichschicht erforderlich werden. Das gilt auch, wenn Kabel- oder Rohrleitungen vorliegen. An die Qualität eines solchen Ausgleichsestrichs hinsichtlich der Kombination mit dem Verbundestrich gelten im Prinzip die gleichen Anforderungen wie an einen sonstigen Untergrund.