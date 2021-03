31.03.2021

Warum Fließestrich das Gesundheitsrisiko senken kann

Dass mit zunehmendem Alter die körperlichen Belastungen der im Estrichlegerhandwerk Beschäftigten spürbarer werden, ist unbestritten. Fachbetriebe mit älterer Belegschaft können durch den verstärkten Einsatz von Fließestrichen das Gesundheitsrisiko der Mitarbeitenden und die damit verbundenen Ausfallzeiten senken.

Gesundheitsschonender und schneller Fließestricheinbau. - © VDPM Weitere Bilder

Einer, der so handelt, ist Hubert Gehr (54), Estrichlegermeister aus Beratzhausen im Oberpfälzer Landkreis Regensburg. 1996 hat er den elterlichen Betrieb übernommen und damit auch ein Team, das dem Unternehmen seit langem die Treue hält: „Wir haben einige Mitarbeiter über 50 und zwei, die älter als 60 Jahre sind. Eine Betriebszugehörigkeit von 30 Jahren und mehr ist bei uns die Regel, nicht die Ausnahme.“ Die Hubert Gehr GmbH bietet neben der Estrichverlegung weitere Leistungen im Fußbodenbau und bei Industrieböden an. Im Radius von rund 100 Kilometern reicht die Bandbreite der Bauvorhaben von 10 m² in Einfamilienhäusern bis zu 50.000 m² Fläche in Gewerbe- oder Industriebauten, letztere erstellt das Unternehmen in ganz Bayern.



Siloeinsatz schon 1990

Das Thema Arbeitserleichterung verbunden mit dem Ziel höherer Produktivität ist für Hubert Gehr prinzipiell nicht neu: „Wir haben schon 1990 in eigene Baustellensilos mit LKW-Silosteller, selbst geplanter und gebauter Abfüllstation investiert.“ Das ganze Leistungspaket speziell zum Estricheinbau wurde potenziellen Auftraggebern damals in einem eigenen Flyer mit der Überschrift „Fließestrich – Weil wir darauf stehen!“ präsentiert.

Im Innenteil konnten die Kunden die technischen und logistischen Vorteile des Fließestricheinsatzes nachlesen. „Seit rund 30 Jahren verarbeiten wir zu 90 Prozent Fließestrich. Klassischer Baustellenestrich mit Mischen und Einbau von Hand mit Alulatte kommt bei uns heute nur noch selten vor“, erklärt Hubert Gehr. Zahlen bestätigen diese Handlungsweise: In einer Untersuchung der Berufsgenossenschaft Bau (BG BAU) bei Estrichlegerarbeiten wurde als Indikator für die körperliche Schwere der Arbeit die Herzschlagfrequenz für Schaufelarbeiten ermittelt. Im Durchschnitt wurden 143 Herzschläge/min. erreicht. Dieser Wert liegt laut BG Bau weit über der Dauerleistungsgrenze von 110 Herzschlägen/min.

Rücken, Knie, Schulter, Hüfte sind betroffen

© BG BAU

Die BG Bau hat typische Krankheitsbilder im „Betriebsärztlichen Gesundheitsbericht für Estrichleger“ aufgelistet und mit der Baubranche insgesamt sowie mit Tätigkeiten am Schreibtisch verglichen (siehe Grafik). Die Daten stammen aus 2009, neueres Material ist nicht verfügbar. Im Grundsatz dürfte sich bis heute daran aber nur wenig geändert haben.

Gerade in den Anfangsjahren seiner beruflichen Laufbahn war Hubert Gehr häufig mit den einschlägigen Krankheitsbildern in der Belegschaft seines Lehrbetriebes und danach auch im eigenen Unternehmen konfrontiert. Rücken- und Knieprobleme, Beeinträchtigungen an Schulter und Hüfte sowie nachfolgend Ausfallzeiten von sechs Monaten gab es häufig. Estrichlegen ist auch unter heutigen Maßstäben anstrengend, jedoch längst nicht im selben Ausmaß gesundheitsbeeinträchtigend wie früher. Hubert Gehr hat sich nach und nach immer mehr auf den Einbau von Calciumsulfat-Fließestrich konzentriert, verarbeitet aber auch je nach Bauvorhaben Zementfließestrich.

Fließestrich-Einbau weniger ­anstrengend

Die Vorteile unter Gesundheitsaspekten hat der erfahrene Unternehmer schnell aufgezählt: „Das Mischen auf der Baustelle und stundenlanges Stehen in Hitze, Kälte und Nässe, das Verteilen des Materials von Hand in den Räumen, das Verdichten und Abziehen, manuelles Verreiben und Glätten – das alles ist nicht mehr zeitgemäß. Mit Calciumsulfat-Fließestrich geht Estricheinbau nicht nur gesundheitsschonender, sondern auch schneller. Das Material wird über Silo, Fahrmischer oder Mixmobile angeliefert. Das Mischen übernimmt beim Silo eine Misch- und Förderpumpe, sie bringt das Material lautlos zum Einbauort und sorgt für eine problemlose Verteilung des Estrichs.

Hubert Gehr verweist auf die ergonomischen Vorteile durch die stehende Arbeitshaltung beim Fließestricheinbau. Kniebelastungen, welche zu der häufig auftretenden Gonarthrose führen, werden minimiert. „Bei der Verarbeitung von (Calciumsulfat-)Fließestrich wird der ganze Körper geschont, das ist mit dem Einbau des konventionellen Zementestrichs in keinster Weise vergleichbar.“

Tipps zur Vorbeugung von der BG Bau

Das Thema gewinnt vor allem in Estrichfachbetrieben an Bedeutung, deren Belegschaft überwiegend älter als 50 Jahre ist. Solche erfahrenen Fachkräfte sind oft unverzichtbar, Nachwuchsmitarbeiter mit hoher körperlicher Belastungsfähigkeit dagegen nicht leicht zu finden. Deshalb ist es gerade in diesen Betrieben sinnvoll, den Gesundheitsaspekt für das eigene Team stets im Fokus zu behalten und entsprechend vorbeugend zu handeln.

© BG BAU

Wie das gehen kann, zeigt sehr anschaulich die Broschüre der Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) mit dem Titel „Estrichleger – So bleiben Sie gesund“ (hier geht's driekt zum Download). Die BG Bau sieht vor allem drei Belastungsschwerpunkte:

hoher menschlicher Energieaufwand, zum Beispiel beim Beschicken des Mischers und beim Einbau des Estrichmörtels

lang andauernde Belastung des Rückens und der Kniegelenke durch Arbeiten im Bücken, Hocken und Knien

hoher Kraftaufwand zum Beispiel beim Abziehen und Glätten, der zu hohen Schulter-Arm-Belastungen führt.

Pumpenschlauch mit großem Durchmesser

Gießschlauch mit geringem Durchmesser

Schneckenpumpen statt Kolbenpumpen

ergonomisch geformte und größenverstellbare Schwabbelstangen.

© Gehr GmbH

Calciumsulfat-Fließestriche haben den Oberpfälzer Meister in diesem Zusammenhang auch durch die technische Leistungsfähigkeit überzeugt: „Wir haben bei diesem Material außer der gesenkten körperlichen Belastung der Mitarbeitenden auch weniger Unebenheiten, Schüsselungen oder Rissbildungen.“ Es brauche dafür allerdings ebenfalls das nötige Fachwissen und Maßnahmen zur Weiterbildung, die man den Beschäftigten ermöglichen müsse, so Hubert Gehr.

Und es brauche mehr Bewusstsein für die Baustellenabläufe bei der Planung durch den Architekten bzw. bei der Auftragsvergabe: „Ein Großteil der Planer macht sich über die Ausführung unseres Gewerkes kaum Gedanken. Daher spielen auch die körperlichen Belastungen so gut wie nie eine Rolle – genauso wenig übrigens wie die Vorteile bei der Verarbeitung, die sich mit bestimmten Materialien erzielen lassen.“

Ludger Egen-Gödde