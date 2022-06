24.06.2022

W. & L. Jordan: Vierte Generation im Unternehmen

Mit Felicitas Jordan und Johann Ludwig Jordan ist jetzt die vierte Generation in das 1919 als Holzhandelsbetrieb gegründete Familienunternehmen W. & L. Jordan in Kassel eingestiegen, das sich zum international erfolgreichen Markenanbieter in den Bereichen Holz, Bodenbeläge sowie Heimtextilien entwickelt hat.

Johann Ludwig Jordan und Felicitas Jordan sind in vierter Generation in das traditionsbewusste Familienunternehmen W. & L. Jordan GmbH eingestiegen. - © JOKA

Während Vater Jörg Ludwig Jordan als geschäftsführender Gesellschafter die W. & L. Jordan GmbH leitet, sollen seine Kinder Felicitas Jordan und Johann Ludwig Jordan mit eigenen Aufgabenschwerpunkten zum weiteren Erfolg des Unternehmens beitragen und vor allem im Bereich Digitalisierung neue Ideen einbringen.

Felicitas Jordan (29) hat in Münster Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit Schwerpunkt Marketing studiert, bevor sie nach ihrem Masterabschluss einige Jahre in der Digitalsparte bei OBI (Obi next) in Köln tätig war. Seit 1. Mai leitet sie bei Jordan den Bereich Digital Business Development.

Johann Ludwig Jordan hat zunächst seinen Bachelor of Science in BWL absolviert und im Anschluss sein Masterstudium im Bereich Digital Management in Köln erfolgreich abgeschlossen. Erste berufliche Erfahrungen sammelte er als Geschäftsführer der visuals united AG in Kaarst ( Fotoboden). Als Verkaufsleiter ist der 27-Jährige nun bei W. & L. Jordan für den Vertrieb in der Region West verantwortlich.