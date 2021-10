12.10.2021

W. & L. Jordan übernimmt Großhändler in den Niederlanden

Anfang Oktober wurde der niederländischen Großhändler Viehoff Fournituren B. V. rückwirkend zum 1. Januar 2021 in die Jordan-Gruppe integriert.

V.l.n.r.: Thomas Peter (kaufmännischer Geschäftsführer), Frank ter Beke (Gesamtleitung der Jordan-Gruppe in den Niederlanden), Jörg L. Jordan (geschäftsführender Gesellschafter), Miranda Viehoff (HRM,... - © W. & L. Jordan

Erst im September hatte die W. & L. Jordan GmbH den ersten niederländischen Joka Standort in Hengelo, im Osten des Landes, eröffnet. Nun folgt mit Viehoff die Erweiterung im Westen am Standort Heerhugowaard. Die Gesamtleitung der Jordan-Gruppe in den Niederlanden liegt in den Händen von Frank ter Beke und wird unterstützt von Verkaufsleiter Bob Snoek.

In den letzten Jahren hatte sich Viehoff zu einer renommierten Adresse für den Wohn- und Objektmarkt entwickelt. Mit der Marke Joka soll nach und nach das Sortiment umfangreich erweitert werden, das von Parkett und Laminat, Teppich- und Designböden über Heimtextilien und Sonnenschutz bis hin zu Werkzeug und Zubehör reicht. Damit bedient Jordan an beiden Standorten Handwerksprofis wie Bodenleger, Raumausstatter, Schreiner sowie den Fachhandel und berät Bauherren, Architekten und Projektentwickler.

Die niederländischen Standorte werden zukünftig täglich vom deutschen Zentrallager in Kassel bedient. Unter Leitung von Dennis Viehoff und unter Mitwirkung von Miranda Viehoff in Human Resource Management, Administration und Marketing werden alle 20 Mitarbeiter von Viehoff Fournituren B. V. übernommen.