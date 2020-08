03.08.2020

Vorwerk: Management-Buy-Out für Teppichwerke

Vorwerk Flooring soll im Zuge eines Management-Buy-Out als eigenständiges Unternehmen außerhalb der Vorwerk-Gruppe mit lizensierter Marke weiterbetrieben werden.

Die Vorwerk Gruppe hat entschieden, das Angebot eines Management Teams von Vorwerk Flooring anzunehmen, die das Geschäft als eigenständiges Unternehmen außerhalb des Konzerns weiter betreiben werden.

Die Geschäftstätigkeiten werden demnach weiterhin unter der Marke Vorwerk Flooring stattfinden. Die Vorwerk Gruppe will die Weiterführung des Geschäfts in den kommenden Jahren unterstützen und so ihren Beitrag zum Fortbestand des Werkes leisten. Dies umfasst auch die Lizensierung der Marke Vorwerk. Die Laufzeit der aktuellen Kollektionen “Passion”, “Best of Contract”, “Best of Living” sowie der Fliesenkollektion sei damit unverändert gewährleistet.

„Wir sehen mit den Weichenstellungen im Sortiment, sowie den neuen Listungsprodukten sehr gute Chancen im allgemeinen Handelsgeschäft, dem anstehenden Listungsgeschäft und einem definitiven Wachstum im Objektbereich, getragen durch die neue Struktur im Key Account Management”, betont Martin Multhaupt, Gesamtvertriebsleiter Vorwerk Flooring.

Der Vertragsabschluss, das sogenannte „Closing“, wird für September erwartet.