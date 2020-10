14.10.2020

Vertex: Stefan Armasow als Vice President Sales an Bord

Vertex, Teil der HMTX Industries, hat mit Stefan Armasow sein internationales Team verstärkt. Als Vice President Sales ist er für Europa, Russland und den Mittleren Osten zuständig.

Stefan Armasow wird zum 1. Dezember Vice President Sales ERME bei Vertex. - © Vertex Europe

Der international angesehene Stefan Armasow hat mehr als 15 Jahre Verkaufs- und Marketingerfahrung und wird am 1. Dezember seine Arbeit bei Vertex aufnehmen. Das Unternehmen plant, im europäischen LVT-Markt mit mehr als 75 Millionen Quadratmetern einen Marktanteil von 7 bis 8 Prozent zu erreichen.

Bevor er zu Vertex kam, arbeitete Armasow für viele internationale Unternehmen, wie zum Beispiel HARO Flooring, CBC Europe und Project Floors. Zuletzt war er Sales & Marketing Manager bei Kährs Parkett Deutschland, verantwortlich für LVT in der "DACH"-Region.

Peter Stone, President of Vertex International Division, freut sich über den Neuzugang: "Er ist ein echter Profi mit umfangreicher Erfahrung in der Bodenbelagsindustrie und hat eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Förderung des Umsatzwachstums neben nachhaltiger Rentabilität. Als Teamplayer und ehrlicher Mensch ist er fokussiert und lösungsorientiert und passt perfekt in die Vertex- und HMTX-Kultur."