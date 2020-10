28.10.2020

Verlegeunterlagen: Den Alleskönner gibt es nicht

Verlegeunterlagen werten schwimmend verlegte Böden auf. Doch den einen Alleskönner gibt es nicht, wie ein genauer Blick zeigt. Für Handwerker, die Produkte und Kundenwunsch genau kennen, bieten Verlegeunterlagen aber gute Umsatzchancen.

von Jan Rieken

Zur Optimierung von Tritt- und Gehschallwerten gibt es ein breites Sortiment an Unterlagsbahnen. Darunter auch Produkte aus umweltfreundlichen Materialien.

Fast fühlt man sich beim Thema Verlegeunterlagen an Herbert Grönemeyer erinnert: Die Songzeile „Außen hart und innen ganz weich“ schießt einem unweigerlich durch den Kopf. Der Erfolgs-Barde beschreibt aber nicht etwa die am meisten gefragte Eigenschaft bei Dämm- und Unterlagsprodukten. In seinem Hitparaden-Erfolg „Männer“ geht es stattdessen um die widersprüchlichen Eigenschaften des vermeintlich starken Geschlechts.

In einem ähnlichen Widerspruch stehen die Produktversprechen von Dämm- und Verlegeunterlagen. Das Verhindern von unerwünschtem Gehschall verlangt zum Beispiel genau entgegengesetzte Produkt­eigenschaften wie die Reduzierung von Trittschall. Für hohen Komfort beim Gehen oder Stehen und den Wunsch nach Wärmedämmung sollte die Wahl auf ein weiches Material fallen – aber nicht, wenn der Boden gleichzeitig für Stuhlrollen, Krankenhausbetten oder schwere Möbel geeignet sein soll. Auch für Anforderungen wie Brandschutz, Fußbodenheizung oder Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit gibt es eine Vielzahl geeigneter Produkte, die dann aber oft in einem anderen Bereich Abstriche verlangen.

Dass unter schwimmend verlegte Böden eine Unterlage gehört, ist wohl als allgemeiner Stand der Technik anerkannt. Eine Pflicht existiert nicht, lediglich Normen wie die DIN 4109 (Schallschutz im Wohnungsbau) oder die Anfang 2019 aktualisierte DIN EN 16354 „Laminatböden - Verlegeunterlagen - Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren“ (Deutsche Fassung EN 16354:2018). Darin sind alle relevanten Kriterien einer Verlegeunterlage für Laminatböden ebenso definiert wie die einzuhaltenden Prüfmethoden und grundlegende Mindestanforderungen. Das soll die angegebenen Produkteigenschaften vergleichbarer machen.

Was die Unterlage Leisten muss

Sie soll eine fachgerechte Verlegung sicherstellen, also vor allem kleinere Unebenheiten ausgleichen. Den Boden dauerhaft schützen vor aufsteigender Restfeuchte sowie den Folgen täglicher Beanspruchungen wie Begehen und Herunterfallen von Gegenständen. Die Eigenschaften des Bodens verbessern: Neben der Reduzierung des Tritt- und Gehschalls hat die Unterlage auch Einfluss auf Wärmedämmung und Gehkomfort.

Nutzungsanforderungen

Dynamische Druckfestigkeit

(DL = Dynamic Load)

Druckfestigkeit

(CS = Compressive Strength)

Dauerhafte Druckfestigkeit

(CC = Compressive Creep)

Stoßbeanspruchung

(RLB = Resistance to Large Ball)





Akustik

Trittschallminderung

(IS = Impact Sound Reduction)

Gehschallemission

(RWS = Radiated Walking Sound)

Ausgleich punktueller Unebenheiten

(PC = Punctual Conformability)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

( SD-Wert)

R Wärmedurchlasswiderstand

(Thermal Resistance)

Weitere Aspekte

Bezüglich der Aspekte Umwelt und Sicherheit können folgende Eigenschaften von Bedeutung sein: Schadstoff- und Geruchs­emission, Brandklasse sowie Entsorgung und Recycling. Einige dieser Eigenschaften werden durch nationale Gesetze oder bauaufsichtliche Zulassungen geregelt. Beispielsweise ist z. Zt. in Deutschland eine bauaufsichtliche Zulassung für Verlegeunterlagen erforderlich (VOC und Brennverhalten) und in Frankreich sind Verlegeunterlagen gemäß definierten VOC-Klassen zu kennzeichnen.