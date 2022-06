29.06.2022

Verbandsübergreifender Konsens bei der Feuchtemessung „beschleunigter Estriche“

CM-Feuchtmesswerte über 1,8 CM% (bei beheizten Zementestrichen) und über 2,0 CM% (bei unbeheizten Zementestrichen) stellen ein erhöhtes Schadensrisiko für den Auftraggeber/Bauherr und Auftragnehmer dar.

Auf dem Deutsche Sachverständigentag des Bundesverbandes Parkett und Fußbodentechnik sowie des Bundesverbandes der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. am 14. und 15. Juni 2022 in Köln hatte die versammelte Fachwelt aus Industrie, Handwerk und Sachverständigenwesen in einem wesentlichen Punkt der Feuchtemessungen von „beschleunigten Estrichen“ einstimmig Konsens festgestellt.

CM-Feuchtmesswerte über 1,8 CM% (bei beheizten Zementestrichen) und über 2,0 CM% (bei unbeheizten Zementestrichen) stellen generell ein erhöhtes Schadensrisiko für den Auftraggeber/Bauherr und Auftragnehmer dar, und zwar unabhängig davon, ob Estrichzusatzmittel (umgangssprachlich „Trocknungsbeschleuniger“) eingesetzt werden oder nicht.

Der Konsens wird von folgenden Verbänden getragen:

Bundesverband Parkett- und Fußbodentechnik

Bundesverband d. v. Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V.

Bundesfachgruppe Sachverständige im BVPF

Bundesverband Estrich und Belag

Zentralverband Raum und Ausstattung

Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz