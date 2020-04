23.04.2020

vdp: Umsatz der Mitgliedsfirmen 2019 leicht gestiegen

Laut aktueller Umfrage des Verbandes der Deutschen Parkettindustrie (vdp) unter seinen Mitgliedern legte der Umsatz im vergangenen Jahr leicht um 0,2 Prozent auf insgesamt rund 266,9 Millionen Euro zu.

© vdp

Gleichzeitig stieg die in Deutschland abgesetzte Menge leicht um ebenfalls 0,2 Prozent auf rund 8,9 Millionen Quadratmeter. Außerdem verzeichnete die Parkettproduktion in Deutschland gute Werte: So stieg die Menge der von den vdp-Mitgliedern hergestellten Eigenerzeugnisse um 1,1 % auf rund 8,8 Millionen Quadratmeter.

Bei den wichtigsten Segmenten der Parkettindustrie – betrachtet in der Reihenfolge der Produktionsmenge – zeigt sich ein sehr unterschiedliches Bild.

Landhausdielen weiter mit Zuwächsen

Die dreischichtigen Landhausdielen legten um 9,9 Prozent auf rund 5,2 Mio. Quadratmeter zu. Dreischichtiges Mehrschichtparkett verlor hingegen 8,8 Prozent und landet bei rund 2,6 Mio. Quadratmetern. Beim zweischichtigen Mehrschichtparkett fallen die Verluste deutlicher aus. Hier sank die Produktionsmenge um 18,5 Prozent auf 577.148 Quadratmeter. Große Zuwächse gab es hingegen bei der zweischichtigen Landhausdiele: Ein Plus von 21,5 Prozent auf 102.318 Quadratmeter steht hier in den Büchern.

Stabparkett wiederum verlor 8,4 Prozent, die Menge sank damit auf 131.522 Quadratmeter. Zulegen konnte schließlich das Mosaikparkett mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 58.642 Quadratmeter.