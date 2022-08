02.08.2022

Uzin Utz Tools: Neuer Betriebsleiter für Pajarito

Falk Hegemann ist seit 1. April 2022 technischer Betriebsleiter bei Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG in Mettmann und leitet somit den Produktionsstandort der Marke Pajarito.

Falk Hegemann ist seit 1. April 2022 technischer Betriebsleiter bei Uzin Utz Tools GmbH & Co. KG in Mettmann. - © Uzin Utz/Fotostudio T.W. Klein www.tw-klein.com

Das Aufgabengebiet von Hegemann umfasst die Koordination von strategischen Weichenstellungen der Marke Pajarito sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards in diesem Bereich. Mit Falk Hegemann gewinnt der Hersteller von Qualitätswerkzeugen für das Bauhandwerk einen erfahrenen Profi für den Standort in Mettmann, der bereits in seiner vorherigen Position als Produktionsleiter in einem CNC-Fertigungsunternehmen über mehrere Jahre Führungserfahrung sammeln konnte. Seine vorangegangenen beruflichen Stationen und das gesammelte Wissen des studierten Wirtschaftsingenieurs runden sein Profil ab und er erfüllt laut Unternehmensangaben somit alle Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Position bei Pajarito.