01.10.2019

Uzin Utz Schweiz: Investition in die Zukunft

Erweiterungs- und Neubau der Uzin Utz Schweiz in Sursee - © Uzin Utz

Nach dem Bau der Sifloor AG im Jahr 2006 hat die Uzin Utz Group nun die Erweiterung der Laborräume, ein hochmodernes Logistikzentrum für alle drei Schweizer Unternehmen und eine mechanische Werkstatt für Bodenbearbeitungsmaschinen auf dem insgesamt über 20.000 m2 großen Gelände fertiggestellt. Das Investitionsvolumen beträgt über 8 Mio. Schweizer Franken.



"Der Neubau ist ein Bekenntnis zum Standort Schweiz und wir sind stolz, in nur neun Monaten Bauzeit den Erweiterungsbau in Sursee fertiggestellt zu haben", freut sich Heinz Leibundgut , VR-Präsident der Schweizer Gesellschaften und Mitglied des Vorstands der Uzin Utz AG. Das von Dubach Holzinger Architekten geplante Gebäude ergänzt den bestehenden Bau nahtlos und besitzt eine Gesamt-Nutzfläche von 3.800 m2. "Mit dem zentralen Standort Sursee können wir auf die Bedürfnisse unserer Schweizer Kunden noch besser eingehen", sagt Vitus Meier, Geschäftsführer der Uzin Utz Schweiz AG. "Die Nähe zu unseren Kunden, eine gute Verkehrsanbindung und eine moderne Infrastruktur für unsere Dienstleistungen helfen uns dabei, unsere gute Position auf dem Schweizer Markt weiter auszubauen", so Vitus Meier.



Neues Logistikzentrum

Im Logistikzentrum wird ab sofort der gesamte Logistikprozess (Warenannahme, Einlagerung, Kommissionierung, Auslagerung und Materialwirtschaft) für alle drei Schweizer Gesellschaften zentral auf über 3.000 Palettenplätzen und auf über 2.600 Fachböden mittels einer modernen Lagerführungssoftware abgewickelt. Zu diesem Zweck wurde eine speziell konzipierte Lagerlogistik in Betrieb genommen. Ein Team von fünf Personen garantiert eine reibungslose und zeitgerechte Bedienung der Kunden in der gesamten Schweiz.



Ausblick

Vorausschauend wurde bereits im Jahr 2005 von der Stadt Sursee ein Gelände von über 20.000 m2 erworben. Nach Abschluss der zweiten Bauetappe sind nun aktuell 11.000 m2 verbaut. Die verbleibende Fläche ist einerseits für den Bau eines Schulungszentrums und von Büroräumlichkeiten sowie auch als Landreserve vorgesehen.