11.01.2022

Uzin Utz erweitert Kapazitäten im Ulmer Donautal

Uzin Utz erwirbt die Immobilie der Seifert Logistics Group im Ulmer Donautal und erweitert damit seine Flächen um 21.154 Quadratmeter.

Uzin Utz legt mit „Weitblick“ einen wichtigen Grundstein für die langfristige Entwicklung des Unternehmens im Ulmer Donautal. - © Uzin Utz

Die Standorterweiterung sei ein Bekenntnis zum Standort Ulm und den Wurzeln des Unternehmens, das in diesem Jahr auf eine 111-jährige Geschichte zurückblicken kann. Durch den Erwerb des neuen Grundstücks werden sich die Flächen des Komplettanbieters für Bodensysteme am Standort in Ulm um mehr als 21.000 qm erweitern. Dieser Schritt unterstützt laut Unternehmen die Ziele der Wachstumsstrategie PASSION 2025 – und wirkt darüber hinaus: „Neue Umsatz- und Gewinnziele lassen sich nur erreichen, wenn auch die Infrastruktur mitwachsen kann. Bei einem angenommenen jährlichen Personalaufbau von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen in den kommenden zehn Jahren ca. 150 neue Arbeitsplätze eingerichtet werden. Ein solcher Aufbau hätte sich im Bestand nicht realisieren lassen“, so Julian Utz, Mitglied des Vorstands. Mit der neu erworbenen Immobilie in unmittelbarer Nähe zum Stammsitz verfüge die Uzin Utz AG auch in der langfristigen Planung über genügend Raum und Fläche für den weiteren Ausbau des Standorts.

Die Immobilie wird noch rund ein Jahr an die Seifert Logistics Group vermietet, bevor diese ihren Hauptsitz bis Ende 2022 komplett in den Ulmer Norden verlegt.