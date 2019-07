18.07.2019

Uzin Utz: Ernst Wohlleb geht in Ruhestand

Mitte Juli 2019 schied Ernst Wohlleb (66), Technischer Berater bei Uzin, nach über 28 Jahren altersbedingt aus dem Unternehmen aus.

Nach fast drei Jahrzehnten verabschiedete sich Ernst Wohlleb in seiner Funktion als Technischer Berater von Uzin. Bei der Abschiedsfeier wünschte ihm Philipp Utz, Mitglied des Vorstands (li.), für die... - © Uzin Utz Group

Fast drei Jahrzehnte bereicherte Ernst Wohlleb laut Unternehmensangaben mit seiner exzellenten Expertise und seinen detaillierten Vertriebs- und Technikkenntnissen die Entwicklung von Uzin. Seine Laufbahn im Unternehmen startete Wohlleb 1992 im Vertrieb. Im Jahr 2007 übernahm er die Technische Gesamtleitung für die Marke Uzin in Deutschland.

"Es war in erster Linie Ernst Wohlleb, der mit seinem technischen Wissen, seinem Verkaufstalent und mit seiner Gabe, Menschen zu motivieren, die positive Umsatzentwicklung in Süddeutschland ganz entscheidend beeinflusst hat. Wir sind überzeugt, dass all diese Fähigkeiten sowie sein großer Erfahrungsschatz ein Garant für den Erfolg unserer Marke Uzin in den letzten Jahren war“ , sagt Philipp Utz, Mitglied des Vorstands.

Verabschiedung im Kreis der Kunden

Zum Abschied trafen sich Kunden und Kollegen im Yachthotel Chiemsee. Dort gab es auf Wunsch von Ernst Wohlleb technische Vorträge und Wissensvermittlung für die eigens angereisten Objekteure. Am Abend richtete sich Philipp Utz in seiner Dankesrede nochmals persönlich an Ernst Wohlleb und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Nachfolge mit Thomas Schneider bereits im Mai 2018 geregelt

Auf Ernst Wohlleb folgte bereits im Mai 2018 Thomas Schneider, dem seither die Leitung der Anwendungstechnik von Uzin obliegt. Thomas Schneider ist gelernter Raumausstattermeister. 2007 trat er als Schulungsleiter ins Unternehmen ein. Seine Karriere setzte er als internationaler Produktmanager fort. Zuvor war er als Area Director North America & Africa tätig, davon die letzten drei Jahre am US-Standort der Unternehmensgruppe.

Fachlich sowie persönlich bringt Thomas Schneider laut Uzin alle Voraussetzungen für diese Position mit, um die Anwendungstechnik von Uzin entscheidend weiterzuentwickeln. Ernst Wohlleb unterstützte Thomas Schneider in den letzten Monaten bei der technischen Betreuung von Kunden und deren Großprojekten in Bayern und Baden-Württemberg und ermöglichte ihm so einen umfassenden Wissenstransfer.