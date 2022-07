11.07.2022

Uzin Utz: Christian Richter zum Vorstandsmitglied berufen

Christian Richter wird zum 1. Oktober neues Vorstandsmitglied der Uzin Utz AG. Er übernimmt ab Januar 2023 die Ressorts Finanzen und Controlling, Compliance, Risikomanagement und Investor Relations.

Christian Richter folgt im Vorstand der Uzin Utz AG auf Heinz Leibundgut. - © Uzin Utz AG

Christian Richter (41) tritt damit die Nachfolge von Heinz Leibundgut an, der Ende Dezember 2022 nach 23 Jahren bei Uzin Utz in den Ruhestand geht. Christian Richter, gebürtig aus Jena, hatte in seiner Karriere verschiedene Leitungsfunktionen im Finance Bereich inne. Er verantwortete zuletzt als Head of Group Controlling, Vice President bei der Carl Zeiss Meditec AG (>1,6 Mrd. € Umsatz) das globale Group Controlling. „Wir freuen uns, dass wir mit Christian Richter einen ausgewiesenen Finanzfachmann mit großer internationaler Erfahrung gewinnen konnten und mit ihm die Zukunft von Uzin Utz gestalten dürfen“, so Dr. H. Werner Utz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Uzin Utz AG.

Damit besteht der Uzin Utz-Vorstand ab dem 1. Oktober 2022 aus Heinz Leibundgut (bis zu seinem Ausscheiden im Dezember 2022), Julian Utz, Philipp Utz sowie Christian Richter.

„Schon heute möchte ich Heinz Leibundgut ganz besonders für seine aktive Unterstützung im Nachfolgeprozess danken. Gleichzeitig danken wir Herrn Leibundgut für seinen Einsatz und sein Engagement als Vorstandsmitglied in den letzten Jahren. Er hat zusammen mit seinen Vorstandskollegen das Unternehmen sehr gut durch die Corona-Krise geführt. Uzin Utz ist ein gesundes, krisenfestes Unternehmen mit einer hervorragenden geschäftlichen Performance“, so Utz weiter.