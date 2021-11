15.11.2021

Uzin Utz bleibt weiterhin auf Erfolgskurs

Die Uzin Utz AG hat im dritten Quartal 2021 ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Trotz der massiven Preissteigerungen bei Energie- und Rohstoffkosten und der knappen Verfügbarkeit von Frachtraum vermeldet der Bauchemiehersteller ein mehr als solides 3. Quartal.

Heinz Leibundgut, Finanzvorstand der Uzin Utz AG. - © Uzin Utz Group

Das Umsatzwachstum des Konzerns stieg in den ersten neun Monaten des Jahres um 15,1 % auf 329,8 Mio. Euro und liegt damit 43,4 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau (286,5 Mio. Euro). Mit 39,3 Mio. Euro liegt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 30. September mit einer Steigerung in Höhe von 50,2 % ebenfalls deutlich über Vorjahr (26,1 Mio. Euro).

Laut Heinz Leibundgut, Finanzvorstand bei Uzin Utz, bleibt die Gesamtsituation dennoch angespannt: „Leider mussten wir in den letzten Monaten erleben, dass das globale Gleichgewicht in Bezug auf intakte Abläufe sowie Liefer- und Versorgungsketten durch verschiedenste Ursachen massiv gestört wurde. Die anhaltenden Folgen der Coronapandemie und weitere nicht kalkulierbare Einflüsse führten zu großen Versorgungsproblemen, von denen auch wir nicht verschont blieben“, so Leibundgut.

Uzin Utz geht für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2021 davon aus, dass das Ergebnis im vierten Quartal durch die weiter steigenden Preise bei Rohstoffen und Fracht belastet sein wird. „Dennoch bleiben wir trotz der Herausforderungen zuversichtlich, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen und am Ende des Geschäftsjahres über dem Vorjahresniveau zu liegen. Die Baubranche zeigt sich robust und die Nachfrage nach neuen Wohnungen und Häusern bleibt weiterhin hoch“, so Leibundgut abschließend.