15.06.2021

Uzin Utz baut weitere Produktionsstätte in den USA

Anfang Juni erfolgte der offizielle Spatenstich für die neue Produktionsstätte der Uzin Utz North America Inc. Auf einer Fläche von 125.000 m² in Waco, Texas, soll ein hochmodernes Trockenmörtelwerk entstehen.

Anfang Juni erfolgte der offizielle Spatenstich für die neue Produktionsstätte der Uzin Utz North America Inc. - © Uzin

Mit dem neuen Produktionswerk investiert Uzin Utz in die Zukunft und bekennt sich klar zum Standort USA. „Wir sind ein menschennahes Unternehmen und die Menschen haben in diesem komplexen Prozess wirklich den Ausschlag gegeben, dass wir uns für die Stadt Waco in Texas entschieden haben“, betonte Matthias Liebert, Geschäftsführer von Uzin Utz North America Inc.

In der 125.000 Quadratmeter großen Anlage werden künftig Pulverprodukte hergestellt. Zusätzlich zu den Produktionskapazitäten wird dies auch der Standort des neuen Uzin Utz North America Schulungszentrums für alle Marken und der zentrale Standort für Forschung und Entwicklung in den USA sein. Mit einer Investition von über 34 Mio. US-Dollar wird die neue Produktionsstätte rund 40 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen. Die Anlage wird voraussichtlich Mitte 2022 betriebsbereit sein.

Waco wird der dritte Standort in Nordamerika für Uzin Utz North America Inc. sein. Zu den aktuellen Standorten gehören eine Produktionsstätte in Dover, Delaware, und eine Vertriebseinrichtung in Aurora, Colorado. Die Expansion ergänzt die globale Produktionspräsenz der Uzin Utz Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Polen, der Schweiz, Slowenien, Indonesien und China.