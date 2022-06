30.06.2022

Uzin: Neuer Fachberater in Österreich

Philipp Reissecker verstärkt seit 2. Mai 2022 als Fachberater für die Regionen Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg das österreichische Vertriebsteam von Uzin.

Philipp Reissecker, neuer Fachberater für die Marke Uzin in Österreich, betreut die Regionen Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg. - © Uzin

Zu den Aufgaben des 34-Jährigen gehören der Ausbau der Vertriebsaktivitäten und die Betreuung der Direktkunden sowie des Großhandels. Ebenso verantwortet er die Umsatzsteigerung in seinem Gebiet.

Philipp Reissecker kann auf langjährige Erfahrungen im Vertrieb und in der Bodenbranche zurückblicken. Gestartet mit seiner Ausbildung als Großhandelskaufmann, war er anschließend neun Jahre im Vertriebsinnendienst tätig. Darauf folgten bis heute zehn Jahre im Außendienst der Firma Wakol. „Durch seine langjährige Vertriebserfahrung in der Bodenbranche bringt Herr Reissecker wertvolles Markt- und Produktwissen ins Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die richtige Verstärkung für die Zukunft unseres Vertriebsteams in Österreich gefunden haben“, so Claus Ebetsberger, Verkaufsleiter bei Uzin Österreich.