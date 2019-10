24.10.2019

Uzin: Mario Mutapcic verstärkt Vertrieb in Österreich

Seit August verstärkt Mario Mutapcic bei Uzin den Vertrieb in Österreich, unter anderem im Verkaufsgebiet Wien.

Mario Mutapcic verstärkt als Anwendungstechniker den Uzin-Vertrieb in Österreich. - © Uzin Utz Group

Mario Mutapcic ist Bodenlegermeister und übernimmt bei Uzin die Nachfolge von Mario Schmitt im Gebiet Wien, Niederösterreich und dem nördlichen Burgenland. Er verfügt über große Erfahrung als Bodenlegermeister, was laut Uzin eine gute Voraussetzung für sein zukünftiges Aufgabengebiet ist. Neben der fachlich kompetenten Beratung und Schulung der Kunden liegt sein Aufgabenbgebiet in der Akquisition neuer Kunden. Weiterer Schwerpunkt soll die Zusammenarbeit mit der Belags- und Parkettindustrie sein, um so die Servicekompetenz im Bereich Handwerk und Handel. zu erhöhen.