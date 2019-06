14.06.2019

Uzin: Carsten Gandera neuer Anwendungstechniker

Carsten Gandera hat im April die Uzin Anwendungstechnik für die Gebiete Thüringen und Sachsen-Anhalt übernommen.

Carsten Gandera ist seit April als Anwendungstechniker bei Uzin tätig. - © Uzin

Carsten Gandera hat zum April 2019 die Uzin Anwendungstechnik für das Gebiet Thüringen, Sachsen-Anhalt übernommen. Neben der technischen Beratung und Schulung der Kunden steht der gelernte Raumausstatter und Technische Fachwirt der Uzin-Vertriebsmannschaft in allen technischen Belangen zur Verfügung und erhöht damit die Servicekompetenz in diesem Bereich. Gandera ist ein Branchenkenner und war unter anderem viele Jahre im Sportbodenbau sowie in der Anwendungstechnik tätig.