12.11.2019

Unternehmensgruppe Brüder Schlau: Bartsch hört auf

Nach 17 Jahren als Sprecher der Geschäftsführung der Brüder Schlau GmbH & Co. KG tritt Dr. Ralf Bartsch (60) zum Geschäftsjahresende 2019 in den Ruhestand.

Dr. Ralf Bartsch verabschiedet sich in den Ruhestand. - © BHB

Nach siebzehnjähriger Tätigkeit als Sprecher der Geschäftsführung der Brüder Schlau GmbH & Co. KG hat Dr. Ralf Bartsch (60) den Beirat der Unternehmensgruppe Brüder Schlau gebeten, ein für ihn seit langem bestehendes Ruhestandsangebot mit Wirkung zum Geschäftsjahresende 2019 annehmen zu dürfen. Der Beirat, dem der Unternehmer Eberhard Beeth weiterhin als Vorsitzender angehört, hat dieser Bitte zugestimmt. „Wir haben dem Wunsch von Herrn Dr. Bartsch entsprochen, der in der Zeit seiner Tätigkeit viel zum Wachstum der Unternehmensgruppe beigetragen hat. Ihm gilt unser aller Dank“, so der Beiratsvorsitzende und die Gesellschafterfamilie.

Aufgrund seines Ausscheidens aus dem aktiven Dienst wird Bartsch auch sein Mandat als Präsident des BHB (Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.) auf der nächsten Mitgliederversammlung im Dezember niederlegen. Zukünftig wird Christoph Wackerbauer als Vertriebsgeschäftsführer zusammen mit Dr. Marcus Opitz als kaufmännischer Geschäftsführer das Unternehmen leiten. „Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau ist ein Familienunternehmen mit viel Potenzial. Ich freue mich zukünftig ein Teil der Mannschaft zu sein“, so Wackerbauer.

Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau hat sich nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2019 gut entwickelt. Nach Ablauf des dritten Quartals liegt der konsolidierte Umsatz der Gruppe mit 575 Mllionen Euro um 9,1 Mllionen Euro über dem Vorjahresniveau. Das mit dem Vorjahr vergleichbare Ergebnis vor Zinsen und Sondereffekten liegt bei 9,3 Mllionen Euro. Diese erfreuliche Entwicklung zeige sich sowohl im Großhandel Schlau als auch im Einzelhandel Hammer. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass dieser Trend auch bis zum Ende des Geschäftsjahres anhalten wird und sieht die Unternehmensgruppe auch für die Zukunft gut aufgestellt.