25.11.2021

Umweltmanagement-Preis für Uzin Utz

Am 23. November wurden in Berlin erstmals Unternehmen mit dem Deutschen Umweltmanagement-Preis ausgezeichnet. In der Kategorie „Beste Maßnahme Klimaschutz“ erhielt die Uzin Utz AG die Auszeichnung für herausragende Leistungen.

Uzin Utz wurde durch das Bundesumweltministerium in Berlin ausgezeichnet. Vorstandsmitglied Philipp Utz nahm den Preis vor Ort von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) entgegen. - © BMU, Christoph Wehrer

Uzin Utz erhielt für das Jahr 2021 den Deutschen Umweltmanagement-Preis in der Kategorie „ Beste Maßnahme Klimaschutz“ . "Mit der Auszeichnung des Umweltmanagement-Preis 2021 unterstreichen wir die Bedeutung von Nachhaltigkeit für die gesamte Wertschöpfungskette und danken gleichzeitig der BASF, ohne die das Ganze gar nicht möglich wäre“, sagt Philipp Utz, Mitglied des Vorstands bei Uzin Utz, bei der Preisverleihung in Berlin. Der Preis wurde erstmals im Auftrag des deutschen Bundesumweltministeriums ausgeschrieben. Die Uzin Utz AG erklärt mit der „Strategie Passion 2025“ ist die Reduktion klimaschädlicher Emissionen um 25 Prozent als unternehmensweites Ziel.

Einsatz von biomassebasierten Bindemitteln

Seit Mai 2021 verwendet der Hersteller biomassebasierte Bindemittel und reduziert damit die CO2-Emissionen rohstoffseitig um circa 3.000 Tonnen pro Jahr. Möglich macht dies der Biomassenbilanz-Ansatz (Biomass Balance, BMB).

Im Produktionsverbund der BASF SE werden biobasierte Rohstoffe in die Produktion eingespeist und rechnerisch den Endprodukten zugeordnet. So wird der Anteil an Bindemitteln auf Basis von erneuerbaren Rohstoffen in den Verlegesystemen des Herstellers sukzessive erhöht, was fossile Ressourcen schont und Treibhausgasemissionen senkt. Produktqualität und -eigenschaften bleiben für den Verarbeiter unverändert.

Der Umweltmanagement-Preis 2021

Zum ersten Mal vergeben der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), der Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement e. V. (VNU) und der Umweltgutachterausschuss (UGA) den Deutschen Umweltmanagement-Preis und zeichnen damit Unternehmen und Organisationen für herausragende Leistungen im Klima- und Umweltschutz sowie in der Umweltkommunikation aus.