25.08.2022

Umsatzplus bei Uzin Utz

Uzin Utz bleibt im ersten Halbjahr 2022 auf Kurs. Trotz der aktuellen Herausforderungen durch Lieferengpässe und Rohstoffknappheit. So entwickelte sich der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent auf 246,5 Mio. Euro.

Im ersten Halbjahr 2022 steigerte die börsennotierte Aktiengesellschaft Uzin Utz mit den Produkten der Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex, RZ und Pajarito ihren Umsatz um 11,2 Prozent auf 246,5 Mio. Euro (H1 2021: 221,7 Mio. Euro). Die Steigerung ist dabei sowohl auf eine Erhöhung der Absatzmenge als auch auf Preissteigerungen zurückzuführen. Das operative Ergebnis (EBIT) liegt bei 21,5 Mio. Euro (H1 2021: 29,0 Mio. Euro) und wurde nach eigenen Angaben vorwiegend durch stark steigende Material- und Energiekosten sowie höhere Fracht- und Logistikkosten belastet.

Herausfordernde Rahmenbedingungen erwartet der Konzern auch im zweiten Halbjahr, investiert wird aber weiterhin. Gerade enstehen in Waco (USA), Haaksbergen (Niederlande) sowie in Deutschland neue Produktionsstandorte bzw. -standorterweiterungen. „Unsere Gesellschaften im In- und Ausland meistern täglich die komplexen Herausforderungen in der gesamt­wirtschaftlich schwierigen Lage, so stieg die EBIT-Marge von 7,3 Prozent im ersten Quartal auf 8,7 Prozent zum Halbjahr“, sagt Heinz Leibundgut, Finanzvorstand Uzin Utz. Ein verlässlicher Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.