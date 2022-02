16.02.2022

Umfrage: Welche Labels erwarten Bodenbelagshersteller von der Zulieferindustrie?

Lott-Lacke bittet die Hersteller von Bodenbelägen an einer Umfrage zu Gütesiegeln und Öko-Labels in der Lackindustrie teilzunehmen.

Auf Initiative von Lott-Lacke findet derzeit eine Umfrage zu Gütesiegeln und Öko-Labels statt. - © Lott-Lacke GmbH

Auf Initiative von Lott-Lacke, einem führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Lacksystemen für Möbelfolien und für elastische Bodenbeläge, läuft derzeit eine Umfrage zu Gütesiegeln und Öko-Labels in der Lackindustrie bzw. Rohstoff-Zulieferindustrie. In diesem Zusammenhang möchten die Lackhersteller ermitteln, um welche Labels sich ihre Rohstofflieferanten aus Sicht der Bodenbelags- und Möbelindustrie vorrangig kümmern sollen . Die Umfrage soll sicherstellen, dass die Rohstofflieferanten ihre über Sicherheitsdatenblätter hinausgehendenden Daten insbesondere auch auf die für Bodenbeläge relevanten Labels auslegen und der Nutzen für die Bodenbelagsbranche möglichst hoch ausfällt . Bodenbelagshersteller, die an der Umfrage teilnehmen möchten, können bis Freitag den 18.02.2022 online einen entsprechenden Fragebogen ausfüllen. Hier gehts zur Umfrage.