20.01.2022

Tretford wirbt künftig mit TV-Moderatorin Eva Brenner

Seit Januar 2022 ist Eva Brenner, eine deutsche Innenarchitektin und Fernsehmoderatorin, Markenbotschafterin für Tretford Teppiche.

V.l.: Markus Haick (Geschäftsführung tretford Teppich), Eva Brenner, Ingo Schraub (Leitung Marketing und Vertrieb tretford Teppich) freuen sich über die Zusammenarbeit. - © Weseler Teppich

Eva Brenner soll künftig mit ihrem Know-How bei Tretford die kreativen Möglichkeiten und die Idee zum Wohnen und Arbeiten mit natürlichen Materialien unterstützen. „Wir freuen uns sehr mit Eva Brenner zusammenzuarbeiten und die tollen Ideen und Projekte gemeinsam umzusetzen“ freut sich die Geschäftsleitung von Tretford Teppich.

Eva Brenner, die einem breiten Fernsehpublikum unter anderem aus Sendungen wie „Zuhause im Glück“ oder „kapput und zugenäht“ bekannt ist, leitet neben ihrer TV-Tätigkeit in Düsseldorf ein Architekturbüro. Von den Teppichen mit natürlichen Materialien sei sie schon lange überzeugt und hat nach eigener Aussage iIn verschiedenen ihrer Interior-Projekte bereits mit den Produkten von Tretford gearbeitet. Teppiche von Tretford sind Produkte mit natürlichen Materialien. Bis zu 80 % Kaschmir-Ziegenhaar in Kombination mit Schurwolle oder Polyamid werden in den Teppichen verarbeitet.