21.11.2019

TKB lädt Sieger des Bundesleistungswettbewerbs ein

Die Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) lädt die Sieger des diesjährigen Bundesleistungswettbewerbs der Boden- und Parkettleger zur TKB-Tagung 2020 nach Köln ein.

Dr. Martin Schäfer übergibt die "Eintrittskarten" an Leonhard Lehner und Regina Fraunhofer. - © Julia Kittnar

Mit dem Förderpreis will die Technische Kommission Bauklebstoffe (TKB) dem handwerklichen Nachwuchs die Möglichkeit bieten, am nach eigenen Angaben ältesten und bekanntesten Branchentreff zu Verlegewerkstoffen teilzunehmen .Im Rahmen der Siegerehrung in Berlin übergab der Organisator der TKB Fachtagung, Dr. Martin Schäfer, die Preise an die Siegerin der Parkettleger, Regina Fraunhofer und den Sieger der Bodenleger, Leonhard Lehner.