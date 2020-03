05.03.2020

TKB-Fachtagung wird verschoben

Der Industrieverband Klebstoffe verschiebt die 36. TKB-Fachtagung, die am 18. März in Köln stattfinden sollte, wegen des Coronavirus. Ein neuer Termin wurde im Juni anberaumt.

Die rasante Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus hat in den letzten Tagen zu einer Reihe von Reisebeschränkungen und Absagen von Veranstaltungen geführt, um so die Bevölkerung vor einer Ansteckung zu schützen und eine Coronavirus-Infektion einzudämmen.



"Auch wir sehen uns dem Schutz der Bevölkerung verpflichtet und wollen die Ansteckungsrisiken für unsere Gäste, Mitglieder und Mitarbeiter auf ein absolutes Minimum reduzieren", schreibt der Veranstalter, der Industrieverband Klebstoffe e. V., in einer Mitteilung.



Als neuer Termin für die 36. TKB-Fachtagung wurde der 24. Juni 2020 im Maternushaus in Köln festgelegt.