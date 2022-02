02.02.2022

TKB-Fachtagung 2022 abgesagt

Die für den 16. März 2022 angekündigte TKB-Fachtagung kann aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Als Ersatz findet am selben Tag das „TKB-Update 2022“ als digitale Veranstaltung statt.

Die TKB-Tagung 2022 findet als digitale Veranstaltung statt. - © IVK

Die Technische Kommission Bauklebstoffe TKB hat sich aufgrund der pandemischen Lage entschlossen, die für den 16. März 2022 geplante TKB-Fachtagung abzusagen. Da eine Verschiebung in den Sommer mit vielen Unwägbarkeiten verbunden gewesen wäre, wurde dieses Szenario als Alternative verworfen. Stattdessen soll, ähnlich wie im letzten Jahr, ein „ TKB-Update“ als digitales Live-Event am geplanten Termin der TKB-Fachtagung durchgeführt werden.

Schwerpunktthema werden Sonderkonstruktionen im Parkett-/Bodenbereich bilden. Um diese Veranstaltung möglichst lebendig zu gestalten, wird eine Podiumsdiskussion mit Branchenkennern im Mittelpunkt stehen. Über die Chat-Funktion können sich zudem die externen Teilnehmer in die Diskussion einbringen. Dies ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen den Teilnehmern vor Ort und denen am Bildschirm. Die Teilnahme an diesem virtuellen Event ist kostenlos. Notwendig ist lediglich eine Registrierung. Die nächste TKB-Fachtagung soll dann in bewährter Weise im März 2023 durchgeführt werden.