06.08.2020

Tilo: Unternehmens-Urgestein Max Reich wird Prokurist

Der langjährige Mitarbeiter Maximilian Reich ist Prokurist. Reich feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Firmenjubiläum. Als Bereichsleiter Vermarktung ist Max Reich in der Branche ein bekanntes Gesicht und bekleidet schon lange eine zentrale Position in der Firma Tilo.

Max reich, seit 30 Jahren bei Tilo, wird jetzt Prokurist im Unternehmen. - © tilo

Diese wird nun durch die verliehene Prokura auch organisatorisch sichtbarer. Als Bereichsleiter der Vermarktung verantwortet Max Reich die strategische, personelle und organisatorische Leitung des Vertriebs.

Reich ist stolz auf das 70-jährige Bestehen von Tilo. 30 Jahre davon hat er die Firma auch begleitet. „Durch seinen Werdegang bringt er die Kompetenzen mit, das Thema Boden perfekt zu beherrschen“, so Geschäftsführer Herbert Kendler. Sein von Beginn an sehr enges und familiäres Verhältnis mit dem Firmengründer führte dazu, dass für ihn an irgendeinem Punkt klar war, dass er diese Firma nicht mehr verlassen wird. Ziel für ihn ist, Österreichs größter Fertigbodenhersteller zu werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, erweitert Tilo derzeit die Kapazitäten und baut um.