04.11.2020

Thomsit: Neuer Leiter Marketing Management

Seit 1. September 2020 verantwortet Dr. Andreas Jung das Thomsit Marketing Management und berichtet in dieser Funktion an Stephan Tschernek, Leiter Marketing der PCI Gruppe.

Dr. Andreas Jung ist neuer Leiter Marketing Management Thomsit. - © PCI Augsburg GmbH

Andreas Jung steuert alle On- und Offline-Marketing-Aktivitäten der Marke Thomsit. Der studierte Diplom-Betriebswirt und promovierte Wirtschaftswissenschaftler bringt langjährige Erfahrung im Marketing Management und der Bauzulieferindustrie mit. So war er nach einer Ausbildung bei Henkel seit 1998 in verschiedenen leitenden Marketing-Funktionen tätig, unter anderem bei Villeroy & Boch und als Marketing-Leiter der Bautenfarben-Marke Sikkens (Akzo Nobel). Zuletzt war Jung Director Group Marketing Communications bei Seco Tools, einem Anbieter für Präzisionswerkzeuge