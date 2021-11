22.11.2021

Thomsit komplettiert den Vertrieb im Norden

Seit 18.10.2021 verstärkt Marcus Steen als neuer Bezirksleiter für die Region Hamburg und Schleswig-Holstein den Vertrieb bei Thomsit.

Marcus Steen, neuer Thomsit-Bezirksleiter für die Region Hamburg und Schleswig-Holstein. - © Thomsit

Der Einzelhandelskaufmann und Handelsfachwirt Marcus Steen bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bodenbelagsbranche in Theorie und Praxis mit. Nach seiner Ausbildung in einem Fachhandel für Bodenbeläge wechselte der 52-Jährige zu einem Filialisten der Bodenbranche in Schleswig Holstein. Dort war er 15 Jahre im Verlege-Objektgeschäft und rund zehn Jahre als Assis­tent der Geschäftsleitung sowie als Marktleiter tätig. Danach wechselte Marcus Steen in den Vertrieb und betreute acht Jahre im Außendienst die Region Schleswig-Holstein und Hamburg bei einem Großhandelsunternehmen für Bo­denbeläge in Norddeutschland. In seiner neuen Funktion bei Thomsit berichtet Steen an den Verkaufsleiter Nord-Ost Alexander Hamm.