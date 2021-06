07.06.2021

Thomsit baut Vertrieb weiter aus

René Damis verstärkt seit 01.05.2021 den Vertrieb bei Thomsit als neuer Bezirksleiter Berlin-Brandenburg.

René Damis:seit 01.05.2021 neuer Thomsit-Bezirksleiter Nord-Ost - © THOMSIT

Der 50-Jährige ist gelernter Einzelhandelskaufmann und seit 1990 in der Fußbodenbranche tätig. Seine beruflichen Stationen waren im Handwerk, im Großhandel sowie in der Bodenbelagsindustrie, wo er umfassende Erfahrungen gesammelt hat. Zuletzt war Damis rund zehn Jahre in verschiedenen Positionen in der Bodenbelagsindustrie tätig, unter anderem als Key Account Manager, davor knapp zehn Jahre im Außendienst bei einem namhaften Berliner Bodenbelagsgroßhändler.

Als Bezirksleiter betreut René Damis die Regionen Berlin und nördliches Brandenburg und berichtet an den Thomsit-Verkaufsleiter Nord-Ost Alexander Hamm.