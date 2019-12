17.12.2019

TFI Aachen: Stephan Naacke neuer Vorstandsvorsitzender

Die Mitgliederversammlung des TFI - Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e. V. wählte am 11. Dezember 2019 turnusgemäß einen neuen Vorstand.

Der neue TFI-Vorstand v.l.n.r.: Dr. Ralf Litzenberg, Stephan Naacke, Dr. Bayram Aslan, Harald Taufall, Dr. Edmund Vankann, Oliver Loskant. Auf dem Bild fehlt Prof. Dr. Thomas Gries, ITA. - © TFI Aachen

Neu im Vorstand vertreten sind Stephan Naacke (Findeisen GmbH) als Vorsitzender und Oliver Loskant (TOUCAN-T Carpet Manufacture GmbH). Die Vorstände Harald Taufall (Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG), Dr. Ralf Litzenberg (Halbmond-Teppichwerke GmbH) und Dr. Edmund Vankann (GUT) wurden für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Vervollständigt wird das Gremium durch die ständigen Mitglieder Prof. Dr. Thomas Gries (ITA - Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University) und Dr. Bayram Aslan (TFI).

Als Vorsitzender des TFI folgt Stephan Naacke dem langjährigen Vorsitzenden Dr. Christian Schäfer (Dura Textimex GmbH & Co. KG), der den Vorsitz seit 2002 innehatte und nicht erneut für das Vorstandsamt kandidierte. Das TFI dankte Dr. Schäfer für seinen langjährigen Einsatz, in der er in Zusammenarbeit mit Dr. Ernst Schröder das TFI auf ein solides und zukunftsfähiges Fundament stellte.