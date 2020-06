18.06.2020

TFI Aachen mit sechs neuen Mitgliedern

Das TFI - Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e. V. meldet sechs neue Mitglieder darunter die Bodenbelagsanbieter Emco und Weseler Teppich.

Bereits am Jahresanfang sind die Unternehmen DSM Niaga (Circular Carpet Manufacturing Technology), Emco (Spezialist für Sauberlaufsysteme), Lucem (Lichtbeton), Lydall Gutsche (Textile Engineering), Morton Extrusion (Hochwertige Kunstrasenfilamente), Weseler Teppich (Tretford Teppich) dem Aachener Institut beigetreten. Alle Unternehmen vereint nach eigenen Angaben ein großes Interesse an der Forschung für innovative, gesunde und nachhaltige Produkte für den Innenraum und moderne Produktionsprozesse.

Für das TFI waren es die ersten Beitritte seit vielen Jahren. Erst durch die Mitgliederversammlung im Dezember 2019 wurde mit einer Satzungsänderung die Möglichkeit geschaffen, neue Mitglieder aufzunehmen. Das entsprach auch dem Wunsch von Stephan Naacke, Vorstandsvorsitzender des TFI, nach einer Neuausrichtung der Forschung im TFI: „Die umfangreichen technischen Möglichkeiten in Aachen, die hoch qualifizierten Mitarbeiter mit der Anbindung an die Hochschule RWTH, das globale Netzwerk, z. B. mit der Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e. V. mit etwa 75 Einrichtungen der industrienahen Forschung – all‘ das muss einfach einem größeren Unternehmenskreis offen stehen. Das eröffnet europäischen Herstellern von Bodenbelägen und Interieur-Produkten ganz neue Möglichkeiten und Expertise, um in Zusammenarbeit mit dem TFI die eigenen Produkte noch innovativer, gesund und nachhaltig zu gestalten.“

Aktuelle Übersicht der Mitglieder des TFI